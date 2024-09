Muchos lo catalogaron como una acción de soberbia, pues con el marcador a favor, un Universitario de Deportes (líder con 24 puntos) dominador y Sport Boys sin ideas ( la ‘U’ ganó 3-0 ), Segundo Portocarrero realizó una jugada de lujo parándose sobre la pelota. Esta acción fue tomada por los jugadores rosados como una burla, lo que generó que rápidamente fueran contra él, calentando más el duelo. Tras finalizar el partido, el carrilero ecuatoriano aclaró lo sucedido. Asimismo, también hablaron Christian Ramos y Steven Rivadeneyra, quienes fueron de los más molestos por lo ocurrido.

Ante esto, Depor consultó a Segundo sobre su lujo, y él indicó que su acción no fue con la intención de burlarse del rival. “Nunca lo hice con mala intención. Simplemente fue un recurso del momento. Pido disculpas a todos los colegas del Boys”, aclaró. Es importante mencionar que el futbolista ingresó en la segunda mitad del partido por Nelson Cabanillas a los 64′, donde se le vio participativo en el ataque.

Cuando ‘Porto’, que estaba sin marca, se paró frente al balón, inmediatamente sus rivales comenzaron a decirle de todo. Posteriormente, en la siguiente jugada donde recibía el balón, la ‘Misilera’ se le fue encima. Edinson Chávez y Christian Ramos fueron a friccionarlo, y tras caer al piso, el lateral fue aún más increpado por el resto de los futbolistas del equipo del Callao, quienes indicaban que su acción era innecesaria, uno de ellos también fue el ‘1′ de Boys.

Al presenciar esta escena, los cremas no dudaron en salir en defensa de su compañero, lo que provocó un tumulto que se prolongó durante varios minutos cerca de la zona norte del Estadio Monumental. A pesar de ello, el árbitro Kevin Ortega controló la situación, mostrando solo una tarjeta amarilla a Yuriel Celi, quien fue uno de los más alterados. Aunque para muchos el incidente parecía haber terminado, Joao Villamarín buscó nuevamente a Portocarrero, lo que reavivó los empujones, aunque sin que la situación se agravara.

Consumado los 90′, el equipo de Fabián Bustos cerró el duelo con una nueva victoria que los posiciona como los nuevos líderes con 24 unidades en esta segunda parte del torneo, tras la caída de Alianza Lima (con 23) en Sullana (perdió 1-0 contra Grau). En el caso del equipo del Puerto, su situación es complicada, pues llevan cinco partidos sin conocer el triunfo, con tres derrotas y dos empates. Asimismo, su presencia en la zona de descenso se complica y se alejan de lograr un cupo para la Sudamericana 2025.





La respuesta de Ramos y Rivadeneyra

Christian Ramos se mostró ofuscado al ver el lujo que realizó el ecuatoriano, quien fue su compañero cuando tuvo su paso por el país norteño. “Yo a Portocarrero lo conozco de Emelec de más chico, más o menos sé cómo juega. Pero creo que tiene que pensar que iba 3-0, no les hacíamos daño. Eso no se hace. Tiene que aprender de eso. A veces pasa en el fútbol y para mí debe aprender y rápido”, dijo.

Asimismo, el defensor indicó que, pese a lo sucedido, los jugadores de la ‘U’ fueron a pedirle disculpas. “Nos calmamos porque vino Corzo que es el capitán, vino Calca a pedirnos disculpas del caso, que se equivocó, que no volverá a pasar. Luego me calmé un poco, a mis compañeros porque era un partido que ya estaba definido y no nos sobra nada”, reveló.

Por otro lado, la ‘Sombra’ también se refirió al partido y precisó el dominio de los Cremas, quienes ahora son los punteros del Clausura. “Creo que ellos nos ganaban las divididas. Creo que fueron superiores, no hay mucho que explicar. Quisimos hacer nuestro fútbol, tratar de tener la pelota, tratar de hacerle daño, pero no se pudo”, comentó Ramos en conferencia de prensa.

Otro que, tras finalizar el choque, y fue catalogado como una de las figuras del equipo de Juan Alayo, evitando varias acciones de gol por parte de los de Ate, fue Steven Rivadeneyra, quien habló sobre la jugada de Segundo. “Me molestó mucho en lo personal. Creo que ellos venían ganando bien, tienen gran equipo, creo que es algo innecesario. También tiene que respetar a los otros jugadores que tratan de hacer lo posible para hacer las cosas bien. Innecesario ese gesto. Me molestó muchísimo”, aseveró.

Asimismo, también habló sobre su rendimiento en el partido. “Trato de apoyar a mis compañeros evitando los goles. Lastimosamente nos hicieron tres, no pude hacer algo más. Esto es un juego en conjuntos donde todos tenemos que estar en buen nivel para sacar esto adelante. Cosas por corregir. Se nos han venido partidos complicados. Esto es de día a día. Tenemos que levantar cabeza para afrontar los siguientes encuentros”, comentó Rivadeneyra.





Universitario vs. Sport Boys: lo que se les viene

Luego del partido en Ate, el próximo partido de Universitario de Deportes será ante Unión Comercio en el Estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 22 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo crema, dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Clausura para proclamarse campeón nacional sin necesidad de disputar las finales y, así, en su año del centenario, lograr el bicampeonato. Por eso, luego del duelo ante el ‘Poderoso de Alto Mayo’, deberá enfrentar a Comerciantes Unidos (V), ADT de Tarma (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Sport Boys, por su parte, recibirá a Alianza Lima en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido mediante la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV.





