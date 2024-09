Universitario de Deportes (24 puntos) cerró su participación en la fecha 11 como el nuevo líder del Clausura (ver tabla) tras derrotar 3-0 a Sport Boys en el Monumental (ver aquí), extendiendo su racha de victorias a 7 en esta segunda parte del torneo. Con el objetivo de lograr el bicampeonato -en su año del centenario- y sabiendo de la última derrota de Alianza Lima en Sullana (1-0 contra Grau), el equipo de Fabián Bustos salió más que motivado al duelo contra la Misilera, imponiendo su fútbol desde el inicio. Tras finalizar el partido, el DT argentino se refirió al triunfo, así como a los goles de pelota parada y a los próximos partidos.

Los casi 50 mil hinchas que llegaron a Ate se fueron a dormir con la idea de que el sueño de lograr la estrella número 28 está cada vez más cerca. Bustos se refirió al rendimiento de su equipo en la conferencia de prensa. “El equipo hizo un gran partido. Encontramos movimientos, la cancha estaba muy rápida, muy buena. Encontramos chances de gol. Pudimos manejar la situación. Si no fuera por el arquero rival, se podría haber terminado con un resultado más abultado. Meritorio de los chicos, del esfuerzo, de cómo entrenan, de cómo se cuidan”, indicó en un principio.

Asimismo, agregó que aún faltan cosas por pulir, pero ya piensan en el próximo rival: Unión Comercio. “Nosotros salimos enfocados en lo que tenemos que hacer. Tenemos errores que hay que mejorarlos, pero estamos enfocados. Pensando ya en el partido del día domingo”, comentó el estratega. También fue consultado sobre la jugada en la que se vio involucrado Segundo Portocarrero ( ver aquí ).. “Son situaciones futbolísticas que por lo general no tienen que pasar, pero nada más. He jugado fútbol 19 años, llevo como entrenador unos 16. He visto muchas situaciones. Cosas que no tienen que pasar”, resaltó el DT.

Los goles de pelota parada son un tema destacado para la ‘U’ tras la pausa de las Eliminatorias, a lo que Fabián le dio los créditos a sus pupilos. “La realidad es que los jugadores están fluyendo, están más finos. Los que lanzan, cómo nos movemos. Creo que hacemos el mismo trabajo desde que llegamos. El grupo tenía una idea y si se hace bien la seguimos repitiendo. Trabajamos la semana muy parecida, pero claro, dependiendo el rival. Tratamos de darle todas las herramientas, pero son ellos que están pasando un momento positivo. Está bien bueno hacer goles de pelota parada, de remate, a eso apuntamos a ganar”, precisó el técnico.

A Universitario le quedan 5 partidos a muerte (3 de local y 2 de visita), por lo que su principal objetivo es sumar todos los puntos posibles para seguir en la punta y, tras ganar el Apertura, ser campeones automáticamente del torneo. Bustos indicó que, si juegan como lo vienen haciendo, ganarán. “Nosotros pensamos partido a partido. Es importante el esfuerzo en una cancha dura y con el calor y se valoran tres puntos importantísimos como los que ganamos hoy y los que vamos a buscar el fin de semana y así sucesivamente. Nosotros estamos enfocados para hacer la cosas para lograr los resultados y vamos a seguir de esa manera”, comentó.

Tras este último duelo, los merengues sumaron 31 partidos invictos jugando en casa. El DT resaltó el buen nivel de sus jugadores y destacó el apoyo de sus hinchas. “Esta cancha (el Monumental) tiene una energía que trasmite los hinchas que me encantaría haber estado en algún momento en el campo, porque ya no me puedo mover, pero la realidad la hincha de la ‘U’ es espectacular que los jugadores lo saben aprovechar. Pero hay que seguir, partido a partido”, finalizó el técnico.





Universitario vs. Sport Boys: lo que se les viene

Luego del partido en Ate, el próximo partido de Universitario de Deportes será ante Unión Comercio en el Estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el domingo 22 de septiembre desde las 5:30 de la tarde (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo crema, dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Clausura para proclamarse campeón nacional sin necesidad de disputar las finales y, así, en su año del centenario, lograr el bicampeonato. Por eso, luego del duelo ante el ‘Poderoso de Alto Mayo’, deberá enfrentar a Comerciantes Unidos (V), ADT de Tarma (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Sport Boys, por su parte, recibirá a Alianza Lima en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido mediante la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV.





