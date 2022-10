Este fin de semana la Liga 1 2022 vivirá su jornada más intensa, pues se definirán a los equipos que clasificarán a los Play-offs y al campeón del Clausura. En este contexto, Alianza Lima tiene la primera opción de llevarse el segundo torneo corto del año y clasificar así de manera directa a la final del campeonato. Eso lo sabe perfectamente Hernán Barcos, quien toma con mucha responsabilidad este panorama a favor de los ‘Íntimos’.

Luego de la victoria ‘in extremis’ sobre Ayacucho FC, donde el delantero argentino terminó jugando de arquero ante la expulsión de Ángelo Campos, el equipo dirigido por Guillermo Salas depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura y solo tienen una tarea pendiente para el domingo: vencer a ADT en casa. Solo eso, no dependen de ningún otro resultado.

“(Sobre cómo toman el partido ante ADT) Con total responsabilidad. Es una final para nosotros, es la última que nos queda en este Clausura, así que a jugarla con total responsabilidad. Hay que tratar de hacer las cosas bien y entrar con confianza, como lo hacemos siempre de local, no confiados pero sí con confianza y tratar de sacar los tres puntos”, manifestó Barcos en diálogo con ‘GOLPERU’.

Asimismo, respecto al incondicional apoyo de la hinchada que viajó hasta Ayacucho a pesar de la huelga que obstaculizó el libre tránsito por las carretera, el ariete de 38 años agradeció todo el esfuerzo que hacen por estar cerca del equipo de sus amores. Ahora espera ser recíproco con una victoria que los ponga en la final.

“La verdad que lo de la gente es muy lindo, se sacrifican por el club, por la institución y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es devolverle un poco de ese cariño, con sacrificio también. Con fútbol, con victoria y con el campeonato. Ojalá que el domingo les podamos dar muchas alegrías”, añadió.

“La presión está siempre, estando en Alianza. Yo no le llamo presión, sino responsabilidad y hay que estar tranquilos, no hay que volverse loco porque sabemos que tenemos noventa minutos para intentar ganar el partido”, acotó, en referencia a la presión que sienten al tener la primera opción de ganar el Clausura.

Finalmente, cuando Hernán Barcos fue consultado sobre la importancia de no depender de nadie, este fue claro en que Alianza Lima solo tiene que pensar en hacer lo suyo. “Con el empate dependemos de los otros resultados. Si empatamos podemos ser campeones, pero dependemos de que no gane Cristal. Dependiendo de nosotros, tenemos que ganar, no podemos esperar que el rival empate o pierda. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, puntualizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.