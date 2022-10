Algunas nuevas caras que irán a La Videna, del 02 al 13 de noviembre. Un total de 28 jugadores fueron elegidos por Juan Reynoso para el microciclo de entrenamientos que la Selección Peruana sostendrá, con miras a los amistosos de preparación frente a Paraguay, en Lima, y Bolivia, en Santa Cruz, como parte de la agenda de trabajos que posee el combinado de la Blanquirroja.

En ese sentido, el ‘Ajedrecista’ citó a: Pedro Gallese, José Carvallo, Ángel Zamudio; Luis Abram, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Renzo Garcés, Piero Guzmán, Miguel Trauco, Roberto Villamarín, Franco Medina; Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Sergio Peña, Piero Quispe, Yuriel Celi, Leonardo Villar, José Rivera, Christian Cueva, Bryan Reyna, Andy Polar, Jostin Alarcon, Yordy Reyna, Christofer Gonzales; Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar, Adrián Ugarriza.

Cabe destacar que, al no ser fecha FIFA, la Selección Peruana no podrá contar con sus habituales llamados, ya que se encuentran en plena competencia en sus respectivas ligas. En ese sentido, se explica la ausencia de jugadores como Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Christian Cueva, entre otros jugadores.

Si bien es una lista amplia la presentada por Juan Reynoso, la intención del estratega del combinado nacional es entrenar con el plantel completo lo más pronto posible, haciendo su convocatoria para el choque ante Paraguay días antes del compromiso. “Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Además, el ‘Cabezón’ agregó que “la verdad, en un primer momento, hubiésemos querido que vengan todos a los de la primera fecha FIFA, pero los clubes aprovechando la coyuntura, anticiparon que no podían venir”. De esta manera, todo arranca después del feriado nacional del próximo mes.





