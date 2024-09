Alianza Lima no pudo mantener su invicto y perdió luego de siete partidos ante Atlético Grau por 1-0 en el honor de Piura, en un complicado encuentro que se terminó definiendo por un penal polémico. El elenco de Mariano Soso no pudo ser efectivo de cara al arco rival, no encontró la fórmula, pero se estaba yendo del ‘Campeones del 36′ con un punto a Lima. Sin embargo, a los 83′, y apoyado por el VAR, el árbitro Joel Alarcón pitó la pena máxima para los ‘albos’ tras revisar un centro en el que Renzo Garcés, por cubrir su posición, abrió los brazos e impactó a Neri Bandiera en el rostro. Cuatro minutos después, Patricio Álvarez se fue hasta la portería de Ángelo Campos para cobrar por gol la falta.

Los ‘íntimos’ buscaron el empate en los instantes finales, pero el ‘Pato’ estuvo atento (atajó un disparo a Paolo Guerrero) y los ‘albos’ se agruparon atras hasta el pitazo final para vencer a Alianza Lima por primera vez en 51 años. Un resultado que puede complicar su liderato en el Torneo Clausura: se quedaron en 23 puntos y si Universitario de Deportes le gana a Sport Boys (esta noche), los cremas treparán al primer lugar con un punto más que los ‘blanquiazules’.

El UNOXUNO de Alianza Lima vs. Atlético Grau

Ángelo Campos (7): A pesar del gol en contra, Campos se mostró seguro a lo largo del partido. El ‘Mono’ tuvo hasta dos atajadas importantes, un tapada a Bandiera en el inicio del partido y a los 24′ un cabezazo que exigió al portero. En los cruces, también estuvo seguro de manos.

Erick Noriega (6): Otro valor alto atrás; partido a partido, Noriega viene mostrando seguridad en su zona por derecha, fue seguro atrás y calmado en los pases, tanto al pie como balones largos a los atacantes.

Carlos Zambrano (6): El ‘Kaiser’ no mostró su mejor versión en Piura, se encargó más de patear y cometer faltas (le sacaron una tarjeta amarilla), pero aún así rechazó toda pelota que tuvo, de igual forma quitando balones.

Renzo Garcés (5): El charapa venía teniendo una regular actuación, ganando sus duelos aéreos. Sin embargo, la falta contra Bandiera lo condena al -según la decisión de Joel Alarcón- abrir mucho sus brazos para ganar la posición.

Marco Huamán (6): El lateral tuvo mayor presencia en ataque, presionando la salida por su zona y recorriendo la banda por la derecha. Fue cumplidor también en defensa hasta su cambio por Kevin Quevedo.

Catriel Cabellos (6): El volante fue de más a menos en el partido. El jugador cuya carta pase pertenece a Racing fue atrevido en la primera parte, pisando el área, atreviéndose a rematar y llegando para conectar de cabeza. También estuvo participativo con pase largos, pero decayó en el complemento.

Sebastián Rodríguez (6): ‘Bigote’ cumplió como pudo en la mitad de la cancha, sobre todo teniendo mayor presencia en la primera mitad, recuperando balones y descargando en primera, siendo siempre el primer pase para la elaboración de Alianza. No obstante, el cansacio e intenso sol afectaron su rendimiento en el segundo tiempo.

Ricardo Lagos (5): Fue uno de los más bajos del partido. Soso apostó por él poniéndolo de titular, pero no mostró su mejor versión como volante. Tras ello, el técnico lo sacó en su primera ventana por Christian Neira.

Juan Pablo Freytes (6): El argentino tuvo altibajos en el partido, no subió como en otras ocasiones al ataque, pero aún así se encargó de lanzar uno que otro centro y hasta escapar por la otra banda para rematar en un achique del ‘Pato’ Álvarez. En defensa, tuvo un dolor de cabeza -sobre todo en el primer tiempo- con Paulo De La Cruz.

Hernán Barcos (5): Al ‘Pirata’ también le costó el partido y la labor de ser el delantero retrasado para descargar por los costados o con Matías Succar. Solo tuvo una jugada de peligro producto de un lateral que la defensa de Atlético Grau neutralizó.

Matías Succar (5): El delantero se movió por todo el frente de ataque y estuvo participo en los primeros minutos, presionando la salida por los costados y buscando recibir pelotas. Sin embargo, como a Alianza le costó elaborar y llegar de manera clara, el exatacante de Mannucci no se pudo hallar.

Mapa de calor de Catriel Cabellos. (Sofascore)

Los recambios

Christian Neira (5): El ‘Rusito’ entró en reemplazo de ‘Ricky’ Lagos, intentó mostrase libre para recibir el balón y tuvo una jugada que encontró el espacio pór el medio y descargó con Paolo Guerrero.

Pablo Sabbag (5): El ‘Jeque’ ingresó por Hernán Barcos para buscar pelotas aéreas y refrescar el ataque. Sin embargo, tampoco pudo mostrarse y solo tuvo un remate desviado.

Jhamir D’Arrigo (5): El carrilero entró por Cabelllos para jugar por interior, pero también le costó elaborar pases y encontrar la manera de desprenderse. En los instantes finales, intentó ser opción de pase -cuando Alianza estaba volcado en ataque, pero no destacó.

Paolo Guerrero (5): El ‘Depredador’ entró por Succar, en uno de los cambios ofensivos de Soso antes del 1-0. Paolo tuvo dos acciones de peligro, sin buena fortuna. La primera, no controló de buena manera, se llevó al ‘Pato’ Álvarez, pero chocó con un defensa y perdió la pelota. La segunda, sí tuvo un remate a quemarropa que el arquero de Grau atajó.

Kevin Quevedo (5): Un nuevo partido más que Quevedo viene demostrando que no está en su mejor versión. Entró en reemplazo de Marco Huamán para explotar la velocidad por la banda, pero -por la poca capacida de elaboración de Alianza- no apareció y solo ejecutó un centro.





