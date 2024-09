Aunque parecía que las tensiones entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se habían calmado, entre tantos dimes y diretes desde diferentes posiciones a raíz de la promulgación de la Ley N°32113, conocida como ‘Ley del Perro Muerto’ y que modifica la Ley 31279, el tema sigue trayendo cola. Esto luego de las recientes declaraciones de Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, quien cuestionó dicha normativa al creer que “solo favorece a un equipo”. Su opinión no pasó desapercibida en Ate y Jean Ferrari salió a responder fiel a su estilo.

Zúñiga había tocado el tema de la Ley N°32113, la cual establece un nuevo marco regulatorio para el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en Perú, en una entrevista con El Comercio y se había mostrado en desacuerdo por la promulgación de la misma al “favorecer a un equipo”. De acuerdo a la norma, Universitario tendrá un plazo de 35 años para pagar su deuda a la SUNAT, una que asciende a más de 200 millones de soles.

“Pagar una deuda en 30 años, como bien dijo un experto, es como no pagarla. En lo personal, siento que esa ley no ha respetado el principio de igualdad. Nosotros como club, seguimos honrando nuestras obligaciones, seguimos manejando responsablemente nuestras acreencias, honrando nuestras deudas y enfocados en el 2031 culminar con el cumplimiento de pago de toda la deuda concursal”, fueron las declaraciones del presidente del Fondo Blanquiazul.

Unas palabras que no sentaron bien en tienda merengue y a través de sus redes sociales, Jean Ferrari decidió contestarle a Jorge Zúñiga. “Y pagar 40 millones en 17 años, ¿qué es? Primera presentación en público y ya habla de nosotros, no sabía que habían cambiado de administrador, preocúpense de su club”, replicó el administrador merengue, que viene de ser ratificado por tres años más.

¿Cuál es la posición de Universitario sobre la nueva ley?

Universitario de Deportes expresó en múltiples ocasiones su apoyo a la modificación de la Ley 31279. En una entrevista pasada con RPP, Franco Velazco, director legal del club, negó que la llamada “Ley del perro muerto” esté destinada a perdonar las deudas de la ‘U’. “Este es el dictamen. No existe ninguna sección o artículo en la normativa que señale condonación. Hemos revisado la legislación completa y no hay ninguna mención al respecto”, afirmó. “No puede ser posible que un alto funcionario de Alianza Lima señale una serie de mentira de este dictamen que contiene la propuesta legislativa”, agregó.

Por otro lado, Jean Ferrari, administrador del club de Ate, también reflejó su postura. “Hay redes campaña de desinformación. Tengo que salir a desmentir radicalmente. Se habla de una ley perro muerto. ¿Quienes lo arman? Son personas que quieren ver mal a Universitario. Hoy la ‘U’ ha demostrado que está en capacidad una deuda que no ha pagado ninguna administración”, precisó Ferrari para Depor.

Asimismo, indicó que el club busca saldar sus deudas siguiendo lo estipulado por esta modificatoria.”Lo que dice el dictamen es que de manera obligatoria debes pagar con un cronograma de pagos, donde la deuda máxima no supera el pago en treinta años, como tope, como máximo. Y hay un castigo en caso no cumples. Si no pagas tres cuotas, te regresan a un proceso concursal nefasto, que ha sido desastrozo en el caso la U, el Boys y equipos que han desaparecido del fútbol profesional, justamente por entrar en deudas”, indicó para PBO.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima sobre la nueva ley?

A mediados del mes de julio, a través de un video difundido en sus medios oficiales, Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, explicó su interpretación de esta modificatoria de la Ley 31279 y reafirmó la postura en contra por parte de la institución victoriana. “Desde hace unas semanas el club a sentado su posición sobre el Proyecto de Ley que se pretende aprobar en el Congreso de la República y que es conocida por toda la opinión pública como ‘Ley del Perro Muerto’”, fueron sus primeras palabras.

Según manifestó el directivo, Alianza Lima solicitó a las autoridades del Congreso que este proyecto no se lleve a cabo, ya que no sería beneficioso para el fútbol peruano. “En los últimos días hemos cursados cartas y nos hemos reunidos con diferente bancadas para explicarle nuestra postura institucional y sustentarle porque esta ley es perjudicial, ya que vulnera la equidad en todos los peruanos; fomenta la competencia desleal y va en contra de los intereses económico del país”, remarcó





