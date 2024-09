Formado en Regatas Lima y con un breve paso por Sporting Cristal, la compra de Kluiverth Aguilar por parte de Alianza Lima supuso su gran aparición en el segundo semestre de la temporada 2019, donde con 17 años se adueñó de la banda derecha blanquiazul y quedó muy cerca del título nacional tras perder la final a manos de Binacional. Pese a ello, su proyección atrajo las miradas del City Football Group y en abril de 2020 desembolsaron 2.5 millones de dólares para ficharlo, prestándolo al cuadro victoriano hasta que cumpliera la mayoría de edad. Finalmente, a mediados de 2021 se unió al Lommel SK y desde entonces viene edificando su propia historia en el fútbol europeo, la misma que ha tenido varios altos y bajos a sus cortos 21 años.

La precocidad con la que saltó a la palestra del fútbol peruano le auguraba una carrera muy exigente para un chico de su edad, especialmente por lo que suponía marcharse del país para hacerse un camino en el ascenso belga. Después de dos temporadas en el Lommel –club que pertenece al conglomerado de maneja el City Football Group–, recién en la campaña 2023-24 logró consolidarse como lateral derecho y alcanzó su mejor año como profesional, registrando un gol y dos asistencias en 35 partidos oficiales. Lamentablemente en la final de la promoción de ascenso, su equipo cayó ante el KV Kortrijk con un global de 5-1 y no pudo conseguir el boleto a la Jupiler Pro League (Primera División de Bélgica).

A pesar de ese fatídico desenlace, Kluiverth Aguilar terminó siendo el futbolista peruano con mayor continuidad en el Viejo Continente y el curso 2024-25 lo esperaba con altas expectativas para que continuara con su consolidación, con la Selección Peruana como otro de sus objetivos a corto plazo. No obstante, desde Bélgica surgió la información que los directivos del Lommel le comunicaron que era el momento de partir a otro equipo y que el City Football Group le buscaría un mejor destino, pese a que todavía tenía contrato hasta mediados de 2026.

Kluiverth Aguilar está disputando su cuarta campaña con Lommel. (Foto: Lommel SK)

Con la pretemporada de por medio, donde Lommel cosechó cuatro derrotas, un empate y apenas un triunfo, la paciencia fue clave para que se definiera su futuro. Incluso tras la primera fecha de la Challenger Pro League, con una derrota por 2-1 a manos del SK Beveren, las cosas no estuvieron del todo claras y eso quedó en evidencia con las declaraciones Lucas Schoofs. “Jari (De Busser), Kluiverth (Aguilar) y Zalán (Vancsano) no estuvieron debido a decisiones que estaban por encima de nosotros e incluso del entrenador. Lamentablemente es parte de este club y tuvo un impacto en el grupo de jugadores. El trío entrenó el martes y el miércoles les dijeron que no podían jugar”, reveló el mediocampista belga.

De los tres jugadores citados por Schoofs, solo Kluiverth se quedó en Lommel, mientras que Vancsa fue cedido al KAA Gante y De Busser finiquitó su traspaso al Go Ahead Eagles. El mercado de fichajes estuvo muy movido y estaba claro que el conjunto de la provincia de Limburgo quería reestructurar su plantilla para la temporada que ya había iniciado, pero sin un plan claro y con un perjuicio directo a su entrenador Steve Bould, quien no solo tuvo que lidiar con eso, sino también con ocho lesiones en cadena tras los compromisos de preparación entre julio y agosto.

Con el libro de transferencias cerrado desde el pasado 6 de septiembre, Kluiverth Aguilar comenzó una nueva campaña desde cero y el último sábado tuvo su segunda titularidad en la victoria por 3-1 sobre el Royal Francs Borains. Si bien dio la asistencia para el 1-0 parcial, falló gravemente en el descuento por una descoordinación con su portero y eso lo llevó a ser sustituido en el complemento. Este curso 2024-25 inició con muchas turbulencias para Lommel, con la eliminación en la Copa de Bélgica ante Belisia Bilzen (1-0), además de dos triunfos y dos derrotas en la torneo liguero. En tal sentido, ¿qué podemos esperar para el futuro del lateral de 21 años y por qué esta temporada será aún más exigente que la anterior?

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias 2021-22 5 0 0 2022-23 4 0 0 2023-24 35 1 2 2024-25 2 0 1

Los registros de Kluiverth Aguilar en las cuatro temporadas que lleva en Lommel.

Kluiverth Aguilar arribó al Lommel a mediados de 2021 tras cumplir la mayoría de edad. (Foto: Lommel SK)

Una prueba de fuego para Kluiverth Aguilar

Para contextualizar el presente y porvenir de Kluiverth Aguilar en Bélgica, Depor se contactó con Sven Claes, periodista belga especializado en el ascenso de su país y que cuenta con información de primera mano sobre Lommel. Según detalló, la interna del club viene sufriendo varios cambios tras la repentina salida de su director ejecutivo, Mike Green. “El director financiero, Nick Rondelez, se convertirá en director ejecutivo interino hasta que se conozca un reemplazo. Se trata, según nuestra información, del holandés Mattijs Manders, procedente del club hermano francés Troyes. Oficialmente no se ha confirmado nada aún”, reveló.

Desde lo deportivo, Claes recalcó que el City Football Group quiere que Kluiverth tenga un reto más exigente que la Segunda División de Bélgica y por eso buscaron transferirlo en el último mercado de pases. “Ese mensaje le fue comunicado al jugador a través de su dirección cuatro días antes del inicio de la Liga. A pesar de varias negociaciones con clubes extranjeros, el jugador no salió. La causa no la sabe nadie. Está claro que Aguilar necesita empezar a recaudar dinero urgentemente para el City Group. Hizo una buena temporada, pero nadie llegó a hacerle una buena oferta”, explicó.

Tras quedarse con la miel en los labios por el ascenso fallido de la campaña pasada, en Lommel no quieren que eso les vuelva a pasar. Para Kluiverth Aguilar, por supuesto, esto supone una mayor autoexigencia para confirmar que su buen momento en la 2023-24 no fue obra de la causalidad. “La ambición vuelve a ser luchar por el ascenso. A Kluiverth le falta ritmo de partidos y el domingo cometió un error en un gol en contra por falta de comunicación con el portero. El jugador quedó mentalmente destrozado por su salida obligatoria. Eso no debería ser fácil. Primero el club quería deshacerse de él y ahora de repente vuelves a ser importante”, comentó el periodista europeo.

Kluiverth Aguilar disputó 35 partidos oficiales con Alianza Lima antes de marcharse al Lommel. (Foto: Alianza Lima)

Ahondando en lo que le depara al exjugador de Alianza Lima para esta campaña, Sven Claes hizo hincapié en la competencia directa que tendrá por un puesto como lateral derecho. Eso sí, partirá con ventaja si sostiene su nivel. “El hecho de que Aguilar casi haya sido vendido por el City Group demuestra que ha crecido bastante en Bélgica. En consecuencia, sospecho que terminará la temporada. Conoce los automatismos del éxito del año pasado. Lommel también adquirió a un defensa francés del Troyes, Yvann Titi, pero he oído que no está claro que pueda estar en forma durante toda una temporada por problemas de asma. No es una situación fácil porque el City Group quiere que ambos jugadores jueguen como laterales derechos. Así que ahora hay demasiados”, contó.

Siendo esta la cuarta temporada de Aguilar con los ‘Groen-Wit’, Cloes recordó cómo fueron sus primeros días en Europa y lo mucho que le costó adaptarse a la exigencia de un fútbol que requiere el máximo profesionalismo posible, tanto desde lo deportivo como en la alimentación. “Recuerdo que en sus primeros años aquí, mostró un comportamiento poco profesional dentro y fuera del campo, como publicar una visita a un McDonald’s en las redes sociales. Fue castigado por eso en ese momento. Desde la temporada pasada, el jugador ha florecido por completo y ha sido un valor importante en la plantilla de Steve Bould”, relató.

Finalmente, Sven Claes valoró el potencial que tiene Kluiverth Aguilar para seguir creciendo en Bélgica, siempre y cuando trabaje más en el aspecto técnico-táctico que muchas veces suele dejarlo mal parado en acciones defensivas. “Aguilar está físicamente preparado para el nivel de la segunda división belga, pero tendrá que mejorar aún más si juega en un nivel superior. Para mí, puede volverse más rápido en sus decisiones y en el entendimiento con sus compañeros de equipo. Puede que no sea lento, pero lo parece. Tendrá que seguir trabajando duro y cuidando su nutrición para estar siempre al 100 %”, aseveró.

El City Football Group quiere que Kluiverth Aguilar tenga retos más exigentes tras su paso por Lommel. (Foto: Lommel SK)





