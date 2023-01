Alianza Lima, junto a siete clubes más de Primera División, anunciaron que no participarán de la presente edición de la Liga 1, si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no da marcha atrás con la medida cautelar, aplicada por el Poder Judicial, sobre la suspensión de contratos firmados con Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). Esto lleva a la pregunta de qué pasará con los partidos programados con sus respectivos rivales, como el caso de Atlético Grau.

Con este panorama de incertidumbre, el club piurano tomó la decisión de suspender la venta de las entradas para el duelo de este domingo 22 de enero, en el estadio Miguel Grau, donde les correspondía debutar como locales frente a los blanquiazules.

“Ante la incierta participación del equipo visitante [Alianza Lima] en la primera fecha de la Liga 1 2023 para este fin de semana, suspendemos la venta de las entradas”, sostuvo el comunicado de los ‘Albos’. Cabe señalar que el inicio de la venta de tickets estaba programada para este martes 17 de enero.

ᴄᴏᴍᴜɴɪᴄᴀᴅᴏ 📄 pic.twitter.com/M0zoyeRG8Y — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 17, 2023

Habrá clubes que sí podrán transmitir

Luego de que se conociera la postura de los clubes Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal y Binacional, de no ser parte del campeonato local, la FPF respondió con un comunicado , donde deja constancia que aquellas instituciones que mantienen contrato vigente con GOLPERU, seguirán emitiendo sus partidos de local por dicha señal.

“La FPF reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el CFP antes de la aprobación del actual Estatuto y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En esa línea, la FPF mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga 1 a través de la señal de GOLPERU”, indicó en el documento.

No obstante, no menciona nada sobre Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano y Binacional, equipos que mantendrán su postura, hasta que no se levante la medida cautelar. Esto deja en suspenso a sus respectivos rivales para el inicio del torneo, los cuales son Atlético Grau, ADT, UTC y Universitario de Deportes, respectivamente. Solo el ‘Poderoso del Sur’ descansaba en la primera fecha. Aún quedan muchas interrogantes.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR