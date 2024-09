Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: vía Liga 1 MAX, partido por fecha 11 del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs Atlético Grau se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este 18 de septiembre de 2024 por la undécima fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Campeones del 36, en Sullana. El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Alianza Lima llega en un excelente momento de forma. Con 23 puntos obtenidos tras 9 partidos (7 victorias, 1 empate y solo 1 derrota), el conjunto dirigido por Mariano Soso ha demostrado una regularidad envidiable. En su último partido, los de La Victoria vencieron por la mínima diferencia al colero Carlos Manucci, en un encuentro en el que debutó nada menos que Paolo Guerrero, quien regresó a la Liga 1 tras su paso por la Universidad César Vallejo.

Además, la delantera aliancista sigue en manos de un hombre que nunca deja de marcar: Hernán Barcos, el experimentado delantero argentino que se ha consolidado como una de las piezas más importantes del equipo. Barcos fue el autor del único gol en la victoria ante Manucci, ratificando su estatus como el referente ofensivo de los blanquiazules.

Con la llegada de Mariano Soso como director técnico, Alianza Lima ha encontrado un equilibrio táctico que le ha permitido explotar sus fortalezas tanto en ataque como en defensa. El entrenador argentino ha sabido capitalizar el talento de sus jugadores más experimentados, como Hernán Barcos y Carlos Zambrano, y al mismo tiempo dar oportunidades a nuevas figuras como Erick Noriega y Catriel Cabellos.

Por el lado de Atlético Grau, el equipo piurano llega a este encuentro en la séptima posición de la tabla, con 15 puntos acumulados en 10 partidos (3 victorias, 6 empates y 1 derrota). Aunque su capacidad ofensiva ha sido limitada en comparación con otros equipos, su solidez defensiva ha sido su principal carta de presentación. Con solo 7 goles encajados, Grau se sitúa como la tercera mejor defensa del torneo, lo que lo convierte en un rival difícil de superar.

El cuadro piurano viene de empatar en su visita al Callao ante Sport Boys, en un partido complicado que terminó con un empate sin goles. Atlético Grau es consciente de que ante Alianza Lima necesitará mantener la misma solidez defensiva, pero también buscará aprovechar las pocas oportunidades que pueda generar al contragolpe. La clave para los norteños estará en resistir la presión ofensiva de los blanquiazules y aprovechar el desgaste físico del rival.





Alianza Lima vs Atlético Grau: hablan los protagonistas





Para Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima, Grau es uno de los equipos que mejor juega en el campeonato. Además, cuenta con la ventaja de su clima y cancha. “Sabemos que es un equipo que juega bien. La verdad es de los equipos que juega bien el fútbol, y obviamente la cancha y el clima lo hacen un poco más complicado, pero no son excusas”, aseguró el delantero colombiano en zona mixta del EGB.

Sabbag también recordó con cariño su última visita a Piura en 2023, donde Alianza Lima logró una ajustada victoria por 2-1, con un gol suyo. “Recuerdo que el año pasado fuimos a jugar allá y ganamos y fue con gol mío, gracias a Dios”, dijo, haciendo hincapié que este antecedente positivo es una motivación adicional para el colombiano.

Por otro lado, Ángel Comizzo, DT de Atlético Grau, dijo sobre el partido ante Alianza Lima: “Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la Liga con jugadores de mucha jerarquía, pero los chicos están muy preparados para hacer un gran partido”.





Alianza Lima: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/09/24 Alianza Lima 1-0 Mannucci Liga 1 - Clausura 24/08/24 Los Chankas 0-1 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 20/08/24 Alianza Lima 3-0 Cienciano Liga 1 - Clausura 17/08/24 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 10/08/24 Alianza Lima 0-0 ADT Liga 1 - Clausura

Atlético Grau: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/09/24 Sport Boys 0-0 Atlético Grau Liga 1 - Clausura 01/09/24 Unión Comercio 1-2 Atlético Grau Liga 1 - Clausura 26/08/24 Mannucci 1-1 Atlético Grau Liga 1 - Clausura 21/08/24 Atlético Grau 1-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura 17/08/24 Cienciano 1-0 Atlético Grau Liga 1 - Clausura

Alianza Lima vs. Atlético Grau: enfrentamientos

FECHA RESULTADO TORNEO 14/04/24 Alianza Lima 2-0 Atlético Grau Liga 1 - Apertura 23/06/23 Alianza Lima 2-0 Atlético Grau Liga 1 - Clausura 26/03/23 Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 10/07/22 Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Liga 1 04/02/22 Alianza Lima 1-1 Atlético Grau Liga 1

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se disputará este miércoles 18 de septiembre en el Campeones del 36. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Por la fecha 11, Alianza Lima vs. Atlético Grau será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

Alianza Lima venció a Atlético Grau por 2-0 en el partido que jugaron en el Torneo Clausura.

