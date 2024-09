Han pasado más de 10 años desde aquella recordaba participación de la Selección Peruana Sub-20 en el Sudamericano de 2013, donde el equipo dirigido por Daniel Ahmed llegó con vida a la última fecha del hexagonal final. Si bien el empate por 1-1 ante Chile ahogó todas las esperanzas de clasificar al Mundial de Turquía, aquel plantel ilusionó a todo el país y algunos nombres se cobraron su revancha años después al conseguir el boleto mundialista para Rusia 2018: Miguel Araujo, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Edison Flores y Andy Polo. No obstante, el tiempo hizo lo suyo y en los siguientes certámenes los resultados fueron muy decepcionantes, estando cada vez más lejos de lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo de dicha categoría.

En tal sentido, José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien también está a cargo de la Sub-20, viene trabajando desde el año pasado para llegar en óptimas condiciones al Sudamericano que se llevará a cabo en nuestro país a comienzos de 2025, con sede en Arequipa. Este certamen otorgará cuatro cupos al Mundial de Chile y, más allá de ilusionarnos anticipadamente, ‘Chemo’ busca que sus dirigidos sean capaces de cambiar la tónica de los últimos años y competir al mismo nivel que las otras selecciones.

'Chemo' del Solar dirigirá a la Sub-20 en el Sudamericano de 2025. (Foto: Selección Peruana)

En el último Sudamericano Sub-20 que se disputó a inicios de 2023 en Colombia, Perú no pasó de la primera fase y terminó último en su grupo sin punto alguno, además de registrar siete goles en contra y solo uno a favor. Aquel equipo fue dirigido por Jaime Serna, quien también era asistente técnico de Juan Reynoso en la ‘Bicolor’ absoluta. Luego de dicho certamen, la FPF anunció que Del Solar asumiría el cargo pensando en un proyecto a largo plazo y que tendría el Preolímpico Sub-23 como una de sus pruebas. Sin embargo, además de que los resultados fueron negativos –últimos del Grupo B con tres puntos–, ‘Chemo’ tuvo muchos problemas para conformar su lista de convocados ante la negativa de varios clubes al momento de ceder a sus jugadores.

Este fue un punto de quiebre importante dentro de la labor de Del Solar, pues al comenzar con sus microciclos pensando en el Sudamericano del próximo año, dejó en claro que requería del apoyo de los clubes y que si volvía a suceder lo del Preolímpico, replantearía su continuidad al mando de este proyecto. “Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub-20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. No estoy dispuesto a aceptar lo que pasó en el Preolímpico”, manifestó enérgicamente en mayo.

En esa misma línea, el estratega de 54 años se reafirmó en su objetivo de ir al Sudamericano con sus mejores armas. “Yo creo que es un poco apresurado eso, pero si es que no me dan los mejores jugadores para afrontar un Sudamericano, ¿qué hago acá yo? Yo quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores, que me lo den para entrenar con ellos para conocerlos, para hacer partidos de preparación de cara al Sudamericano, si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera”, aseveró.

Sudamericano Sub-20 Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC Dif. Argentina 2013 Fase final 5.º 9 3 3 3 13 13 0 Uruguay 2015 Fase final 5.º 9 3 1 5 11 21 -10 Ecuador 2017 Primera fase 10.º 4 0 2 2 2 6 -4 Chile 2019 Primera fase 9.º 4 1 0 3 2 5 -3 Colombia 2024 Primera fase 10.º 4 0 0 4 1 7 -6

Los registros de Perú en los Sudamericanos Sub-20 de la última década.

La Sub-20 de 2013 fue la última que ilusionó con clasificar al Mundial de la categoría. (Foto: Andina)

Los ensayos de ‘Chemo’

Desde que comenzó la temporada 2024, después de la participación en el Preolímpico Sub-23, la Selección Peruana Sub-20 ha sumado un total de seis microciclos de entrenamientos, en donde José Guillermo del Solar ha citado a varios futbolistas del torneo local y a otros provenientes del extranjero. Como se recuerda, desde hace un tiempo la ‘Blanquirroja’ viene trabajando en reclutar a la mayor cantidad de elementos posibles que cuenten con la nacionalidad peruana y estén dispuestos a sumarse a este proyecto de largo aliento. Así pues, hubo cuatro amistosos que sirvieron para que ‘Chemo’ pueda verlos en acción y así ir sacando sus primeras conclusiones.

Costa Rica fue el primer rival en mayo, con dos duelos de preparación disputados en la Videna y que tuvo como resultados un par de victorias: 3-2 y 1-0. Posteriormente, a finales de junio, la Sub-20 cosechó dos empates por 1-1 frente a su similar de Colombia, en Campo Mar. Si bien en los meses siguientes el equipo no tuvo más amistosos internacionales, siguió trabajando en la Videna y sostuvo encuentros con la Universidad San Martín y Deportivo Municipal, ambos equipos de la Liga 2.

Se va armando el plantel

Para la conformación del plantel que disputará el Sudamericano Sub-20 de 2025, José del Solar tendrá como base a los jugadores que estuvieron en el Preolímpico de este año y se reforzará con los elementos que militan en el exterior. Del torneo local, si bien la mayoría ha sumado minutos en el Torneo de Reservas, hay otros nombres con mayor bagaje en la Liga 1 y alternan constantemente en sus respectivos equipos. De Sporting Cristal podemos destacar a Alejandro Pósito, Franshesko Cassiano, Fabián Lora, Ian Wisdom, Sebastián Sánchez, Gabriel Soto, Mateo Rodríguez y Maxloren Castro.

Para nadie es un secreto que el caso de ‘Max’ es muy particular, pues ha tenido una progresión meteórica durante los últimos meses y no solo se convirtió en titular indiscutible en el equipo de Guillermo Farré tras la partida de Joao Grimaldo, sino también se dio el lujo de ser convocado por Jorge Fossati para los partidos frente a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026. Aunque finalmente no integró las nóminas definitivas para dichos compromisos, estuvo entrenando con la Selección Peruana mayor durante dos semanas y adquirió una experiencia valiosa que le será de mucha utilidad a cortos 16 años.

Por otro lado, de Alianza Lima sobresalen nombres como Fabrisio Mesias, Brian Arias, Jonathan García, Carlos Gómez, Rait Alarcón, Braidy Paz, Bassco Soyer y Víctor Guzmán. Este último es quien más entrenamientos ha sumado con el equipo principal, pero no ha podido sumar muchos minutos en campo ante la sobrepoblación de centrodelanteros que hay en el plantel. En lo que va de 2024, el atacante de 18 años registra cuatro partidos por la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores. Eso sí, es una de las piezas claves para ‘Chemo’ del Solar y lo tiene referenciado como una de sus principales armas ofensivas para el Sudamericano.

Del lado de Universitario de Deportes tenemos a jugadores como Jefferson Rodríguez, Julinho Astudillo, Rafael Guzmán, Álvaro Rojas y Jems Tenorio. De todos ellos, Rojas debutó profesionalmente este 2024 y ya suma tres partidos oficiales en la Liga 1, estrenándose en el triunfo por 3-1 sobre Deportivo Garcilaso. Posteriormente también ingresó ante Cusco FC y César Vallejo, confirmando que es uno de los juveniles cremas que más captó las miradas del comando técnico de Fabián Bustos. Todos estos nombres previamente citados se complementan con piezas como William Falcón (César Vallejo), Nicolás Amasifuén (César Vallejo), Jean Franco Lara (Cantolao), Gian Carlo García (Melgar), José Romero (Municipal) y Maycol Infante (UTC).

Jugador Club Partidos Minutos jugados Maxloren Castro Sporting Cristal 16 541′ Alejandro Pósito Sporting Cristal 6 399′ Nicolás Amasifuén César Vallejo 2 99′ Ian Wisdom Sporting Cristal 7 81′ Víctor Guzmán Alianza Lima 5 50′ Gian Carlo García Melgar 3 34′ Álvaro Rojas Universitario 3 23′ Maycol Infante UTC 4 14′

Los seleccionados Sub-20 del torneo local que más minutos han sumado en la temporada 2024.

A sus 16 años, Maxloren Castro es una de las figuras de la Selección Peruana Sub-20. (Foto: Sporting Cristal)

Tal como señalamos líneas arriba, a estos jugadores del torneo local hay que sumarle a aquellos que juegan en el extranjero y buscarán darle un plus de experiencia internacional a la Selección Peruana Sub-20. En primer lugar está Felipe Chávez, mediocampista de 17 años de madre alemana y padre peruano que viene destacando en el Bayer Múnich Sub-19, registrando dos goles y cuatro asistencias en este arranque de temporada en la Bundesliga de su categoría. Por si fuera poco, hace una semana fue invitado a entrenar con el primer equipo bajo la atenta mirada de Vincent Kompany y espera seguir progresando hasta llegar al Bayern Múnich II, filial que disputa la Cuarta División.

Aitor Aranguren, de madre peruana y padre español, nació en el País Vasco y con 17 años es un hábil extremo que llamó mucho la atención de Del Solar. Jugó los amistosos frente a Colombia en junio y marcó un tanto en el 1-1 que se jugó en la Videna. Actualmente está en el Juvenil C del Deportivo Alavés y viene sumando minutos en la Tercera Federación (Quinta División de España). También está Philipp Eisele, volante polifuncional que puede jugar como pivote o zaguero y que pertenece al Eintracht Frankfurt Sub-19 con 17 años. Ya sumó experiencia con la Sub-17 de Pablo Zegarra que disputó el Sudamericano de Ecuador en 2023.

Aitor Aranguren anotó con la Selección Peruana Sub-20 en un amistoso contra Colombia. (Foto: Selección Peruana)

Finalmente, desde Argentina llegan dos jugadores con condiciones para aportar mucho a este equipo. Tenemos a Axel Cabellos, hermano de Catriel, quien si bien jugó el Sudamericano Sub-17 con la ‘Albiceleste’, fue convencido por ‘Chemo’ para que su una a su proyecto y ya integró algunos de sus microciclos. Juega de lateral izquierdo y pertenece a la divisiones menores de Racing Club. Por último está Juan Pablo Goicochea, de larga experiencia en las categorías juveniles de la Selección Peruana y que por estos días busca ganarse un lugar en Platense –registra dos partidos oficiales–, club por el que firmó hasta diciembre de 2026. Según pudo conocer Depor, el ‘Calamar’ quiere llevarlo de a pocos y existe la posibilidad de que lo presten para sume más minutos en el fútbol argentino.

A menos de cuatro meses para que finalice el 2024, José del Solar sabe que el tiempo apremia y lo primordial es que la Selección Peruana Sub-20 pueda sumar más partidos de aquí hasta el inicio del Sudamericano. Mira con optimismo la inclusión de los chicos que vienen de afuera, pero sin perder la perspectiva del colectivo. “No se trata solamente de jugar al fútbol, hay un cambio, ellos están acostumbrados a otras cosas: tienen otra educación, es otra cultura. No todos van a rendir como quisieres. Hay un montón de factores que pueden alterar su rendimiento”, comentó ‘Chemo’ a finales de julio. Todo lo mejor para ellos, Arequipa los espera.

La Selección Peruana Sub-20 ha disputado cuatro amistosos internacionales en este 2024. (Foto: Selección Peruana)





