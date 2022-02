Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU debutan en la Liga 1, desde el estadio Alejandro Villanueva, en un partido no apto para cardiacos que marcará el primer gran desafío de ambas escuadras en la presente temporada del fútbol peruano.

Con varios refuerzos importantes para este año, los de Carlos Bustos buscarán iniciar con el pie derecho el certamen local, aunque son conscientes de que al frente tendrán a un complicado rival que llega motivado tras conseguir su regreso a la máxima categoría del balompié nacional.

Para el Alianza Lima vs. Atlético Grau, debido a las recientes decisiones tomadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), no se consiguieron las garantías necesarias en el coloso de Matute, por lo que no habría presencia de la hinchada local.

Alianza Lima vs. Atlético Grau está programado para este viernes a las 7 de la noche (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Alianza Lima vs. Atlético Grau se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria 1-0 para los blanquiazules sobre los piuranos, resultado que los de La Victoria buscarán repetir para poder quedarse con sus primeros tres puntos del año.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 19:00

19:00 Colombia: 19:00

19:00 Ecuador: 19:00

19:00 Bolivia: 20:00

20:00 Paraguay: 20:00

20:00 Venezuela: 20:00

20:00 Chile: 21:00

21:00 Brasil: 21:00

21:00 Argentina: 21:00

21:00 Uruguay: 21:00

Alianza Lima vs. Atlético Grau: ¿dónde se juega el partido?





