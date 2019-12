En las últimas horas trascendió que la Liga 1 evalúa la posibilidad de utilizar el VAR en la final que protagonizarán Alianza Lima y Binacional. En ese marco, Pablo Bengoechea dio su opinión en una conferencia de prensa previo al cotejo que desarrollarán los íntimos en Juliaca.

- “El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa. No es lo mismo. Veremos si se confirma esa noticia. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”.

- “Estamos muy contentos por tener la posibilidad de jugar la final. Estamos agradecidos por el esfuerzo que hicieron los futbolistas. Estamos en el mejor momento del año. Es un partido muy difícil. Binacional fue muy fuerte de local. Vamos a ir preparado para sufrir. El esfuerzo tiene que ser enorme, si queremos traer la eliminatoria para definir en matute”.

- “Es obvio que no podemos desconocer lo que pasó con Vergara. Nos imaginamos a todos muy dolidos. Es un partido raro, difícil de explicarlo como estamos. Vamos a intentar defender a Alianza”.

- “Con respecto a Aguilar, queríamos saber cómo estaba y alguna reacción. Me comentó lo que yo quería escuchar. A pesar de su juventud, es una promesa muy importante para el fútbol peruano y de Alianza. Hay que disfrutarlo”.

- “La altura influye mucho, hay que ver esos primeros minutos. Si hay o no gol. Son 180 minutos, hay que ver cómo se reacciona después de hacer o recibir un gol. El partido termina en Matute”.

- “El cansancio, ni lo pensamos. Creemos que vamos a llegar muy bien. Tenemos en mente el título del campeonato peruano. Hoy en día pensamos en jugar la primera mitad”.

- “Estoy viviendo este momento con responsabilidad y con temores. Estamos en un cargo que es un técnico. Hemos dado un paso importante en lo económico y deportivo. Vamos a intentar equivocarnos lo menos posible”.

- “Gregorio es un amigo personal. Nos conocemos de muchos equipos diferentes. Ahora va con su experiencia. Me alegra mucho por él. Se le nota feliz. Ya habrá tiempo de pensar en el rival, hoy nos enfocamos en Binacional”.

- “No estamos jugando por tercera vez la definición. Ahí hay un error. En el 2017 no hubo definición. Tenemos contrato y queremos seguir muchos años. No tengo cláusula de salida”.

Gregorio Pérez y el pedido que le hizo al hincha de la 'U'. (Video: María Fe Errea)

MÁS NOTICIAS