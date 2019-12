Espera contar con él. Gregorio Pérez fue presentado como el nuevo entrenador de Universitario para la temporada 2020. El estratega uruguayo habló sobre las intenciones que tiene con los merengues y se tomó un tiempo para hablar sobre el futuro de Alberto Rodríguez en el equipo.

“Tengo la mejor información como persona y profesional de Alberto Rodríguez. Sé que culmina su contrato con la institución. Me gustaría hablar con él antes de tomar alguna decisión. Si él está dispuesto, vamos a respaldarlo y preparar de la mejor manera. No me cabe la menor duda que si está preparado, va a ser un aporte importante", sostuvo.

Así como con el ‘Mudo’, Gregorio Pérez dejó en claro que no sería el único jugador de Universitario con el que piensa tener una charla antes de iniciar algún tipo de relación laboral en la escuadra crema.

“Habrán otros jugadores con los que hablemos personalmente antes del inicio de la pretemporada”, finalizó el entrenador uruguayo.

Solo unos pocos días separan a Universitario de la pretemporada que tiene como objetivo llegar en óptimas condiciones a la primera fase de la Copa Libertadores y, desde ahí, pelear un cupo en la etapa de grupos. El camino es complicado, pero confían que de la mano de Gregorio Pérez puedan lograrlo, aunque no sepan, hasta ahora, quién será su rival en esta etapa.

Gregorio Pérez y sus primeras declaraciones en Lima. (Video: José Luis Saldaña) 05/12/19

