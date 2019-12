Todo va quedando listo para que el VAR pueda ser utilizado por primera vez en el fútbol peruano este domingo en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, donde Alianza Lima visitará este domingo a Binacional en el compromiso de ida de la final de la Liga 1.

Los equipos tecnológicos que se necesitan para el uso del sistema de ayuda al arbitraje ya están instalados en el escenario del primer enfrentamiento de la definición del título de la temporada.

Las pruebas finales del sistema de videoarbitraje en Juliaca se realizarán horas antes del encuentro de ida entre Alianza Lima y Binacional.

Michael Espinoza será el juez para este compromiso y será asistido por Michael Orué y Vera Yupanqui, mientras que Víctor Hugo Carrillo estará a cargo del VAR junto a Diego Haro y Jonny Bossio, acompañados por el chileno Francisco Mondría, observador VAR.

El VAR se podrá usar en cuatro situaciones que podrían cambiar el trámite del partido: para la validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

