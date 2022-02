La primera polémica del Alianza Lima vs. Mannucci. Joao Ortiz protagonizó un incómodo momento para los íntimos, luego de que en su intento por desviar el balón su mano impacte con el esférico, dentro del área. Esta jugada pudo terminar en penal, pero el árbitro no presenció la jugada y no cobró.

A los 6 minutos del compromiso, el contraataque de los blanquiazules acorraló a la defensa ‘Tricolor’ en su área. Fue así que, en el intento por detener sus intenciones, Ortiz sale a cortar la jugada y su mano chocó con el balón dentro del área. El juez a cargo no evidenció lo ocurrido, pero las cámaras de GOLPERU sí lo hicieron.

En las imágenes se ve claro el choque del jugador y la pelota. Esto pudo significar un penal ventajoso para los anfitriones, para así abrir el marcador. De momento, el cotejo se mantiene 0-0, en un Matute que se ha pintado de azul y blanco, gracias a los hinchas que han llegado hasta e recinto.

Alianza Lima vs. Mannucci: la previa

La última ocasión en la que Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria, por la mínima diferencia, en favor de los íntimos, resultado que buscarán repetir ante los carlistas para comenzar a trepar en la tabla de posiciones.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci está programado para este domingo a las 3 y 30 de la tarde (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.





