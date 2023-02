La Liga 1 se ha convertido en un campeonato lleno de incertidumbre, disputas y problemas a lo largo de todas las semanas, debido al conflicto por los derechos televisivos. Este último viernes la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió suspender el encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo, alegando falta de garantías para la transmisión del mismo. Tras ello, el club de La Victoria emitió un comunicado lamentando lo sucedido y se dirigió a sus hinchas para explicarles la mecánica para la devolución del dinero por las entradas adquiridas.

“El Club Alianza Lima lamenta la reprogramación impuesta por la Federación Peruana de Fútbol para su partido ante la Universidad César Vallejo por la fecha 6 de la Liga 1. A todos los hinchas que adquirieron entradas para este partido, podrán hacer uso de la misma para el cotejo de reprogramación o en todo caso acceder a la devolución del dinero, proceso del que brindaremos información en los próximos días”, comienza el mensaje de los ‘Íntimos’.

Tomando en cuenta que la cancelación del compromiso que se iba a disputar este sábado 25 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva no solo afecta al club, el comunicado también fue dirigido a aquellas familias que se ven en la obligación de cancelar sus actividades comerciales, las cuales se desarrollan comúnmente a los alrededores del predio ubicado en el barrio de Matute.

“Sentimos muchos los prejuicios que esta suspensión pueda generar en los millones de hinchas de Alianza Lima, asó como solidarizarnos con las miles de familias que ven afectados sus ingresos económicos debido a las actividades comerciales que realizan entorno a cada partido y que esta medida arbitraria de la FPF afecta directamente”, agregan.

El comunicado de Alianza Lima tras la suspensión de su partido ante César Vallejo. (Imagen: Alianza Lima)

El argumento de la FPF fue que, tras haberse comunicado con Alianza Lima para coordinar el ingreso de las cámaras y operadores de ‘1190 Sports’ –empresa que cuenta con la autorización para la transmisión de los partidos de la Liga 1–, no recibió la respuesta esperada en el plazo indicado. Por ello, al considerar que no existían las garantías suficientes para la transmisión del duelo, decidieron reprogramarlo.

“El Club Alianza Lima no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento, y a pesar de la apertura otorgada durante el día por parte de la FPF para que muestre una postura oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido”, señala el comunicado de la FPF.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no será el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco –Binacional vs. Sporting Cristal– y Arequipa –Melgar vs. Sport Boys–. Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.





