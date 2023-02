La Federación Peruana de Fútbol suspendió el partido entre Melgar vs. Sport Boys por la sexta jornada de la Liga 1. A través de sus redes sociales, el cuadro arequipeño compartió un comunicado en el que exigió a la FPF a “no permitir que controversias comerciales interfieran con la actividad deportiva de los clubes”. El club ‘rojinegro’ agregó que estas decisiones generan pérdidas que están perjudicando a muchas familias que viven del fútbol peruano.

La FPF decidió suspender el partido debido a que conoció la intención del cuadro ‘rojinegro’, que supuestamente aseguró que no iba a permitir la transmisión del encuentro bajo la señal de ‘1190 Sports’. En su comunicado, Melgar destacó que la Federación Peruana de Fútbol se basó en comentarios y no en hechos.

“La decisión de la FPF habría sido tomada al considerar, deliberadamente, que FBC Melgar no estaría en la posición de brindar ni garantizar la seguridad requerida para el normal desarrollo del encuentro deportivo programado, sin altercados y sin poner en riesgo la integridad de todos los involucrados y asistentes. La FPF arribó a esta conclusión basándose en cartas notariales que aún no habían sido recibidas y en declaraciones públicas que no son otra cosa que los hechos y la posición de FBC Melgar respecto a los mismos, lo que es de público conocimiento”, apuntó.

“En ese sentido, instamos una vez más a la FPF a no permitir que controversias comerciales interfieran con la actividad deportiva de los clubes, a proceder de acuerdo a derecho y en resguardo de los intereses de todos los que somos parte del fútbol profesional peruano, actividad de la cual dependen económicamente muchas familias, las que se estarían viendo directamente afectadas por un actuar arbitrario e impredecible”, añadió Melgar en su comunicado.

Comunicado de Melgar tras la suspensión de su partido ante Sport Boys. (Imagen: Melgar)

Respecto a las entradas que adquirieron los hinchas para ver el Melgar vs. Sport Boys, el club ‘rojinegro’ mencionó: “Una vez más, lamentamos el perjuicio que la decisión adoptada ocasiona a nuestros hinchas que adquirieron con anticipación su entrada para alentar a la ‘Rojinegra’, por lo que en los próximos días les daremos una solución”.

Alianza Lima vs. César Vallejo tampoco va

Alianza Lima y César Vallejo no jugarán por la jornada 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El encuentro estaba programado para el sábado 25 de febrero desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), emitió un comunicado que el duelo no presenta las garantías para su realización.





