Si bien uno llegaba con una racha de tres victorias consecutivas y el otro de una estrepitosa goleada en contra en Cajamarca, en Trujillo solo uno se llevó el duelo táctico: José Guillermo del Solar. El técnico de César Vallejo movió muy bien sus piezas en el Mansiche y dejó en jaque a Guillermo Salas, quien poco o nada pudo hacer para propiciar la reacción de Alianza Lima.

Tras el pitazo final, ‘Chemo’ analizó el desempeño de sus jugadores y valoró el extenuante esfuerzo que hicieron para sacar adelante un partido bastante complicado, especialmente por lo sólidos que se habían mostrado los ‘Íntimos’ en la previa.

“Fuimos mejores hoy día, simplemente. Producto de que fuimos mejores en el juego, fuimos capaces de ganarle a Alianza. El esfuerzo de los chicos ha sido grandísimo, buenísimo. Todos han hecho un partidazo. Estamos muy contentos y ahora a pasar la página. Así como el día que nos golearon en Cajamarca no éramos los más malos, ahora no somos los mejores”, manifestó el estratega de los ‘Poetas’.

El festejo de José Guillermo del Solar tras la victoria de César Vallejo sobre Alianza Lima. (Video: GOLPERU)

En otro momento de la conferencia de prensa post partido, José Del Solar se refirió a la eufórica celebración que tuvo cuando Kevin Ortega pitó el final del compromiso. El técnico de 54 años recordó su pasado en Universitario de Deportes –donde se formó y salió campeón nacional en 1987, 1999 y 2000– y, con los puños apretados y el rostro lleno de felicidad, tuvo un gesto especial hacia los hinchas en la tribuna para festejar la victoria de los trujillanos.

“Yo fui criado en Universitario desde los 10 años y, para mí, el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima. A mí el ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no. Cada vez que jugamos ante Alianza, para mí, es un partido distinto, diferente, yo lo veo así. Si es que no le gustó a ‘Chicho’, le pido disculpas. Pero ellos celebran ante la Universitario de alguna manera y yo, siendo de la ‘U’, cada vez que me toque contra Alianza, al equipo que me gusta ganarle es a ellos. Se dio así, hemos ganado, hay que disfrutarlo”, añadió.

Finalmente, sobre la posibilidad de meterse en la pelea por el Torneo Clausura –ahora están a tres puntos de Sporting Cristal, que recién jugará el miércoles ante Ayacucho FC–, ‘Chemo’ fue cauto. “Tenemos muchos equipos por delante y Cristal viene muy fuerte. No va a ser fácil que Cristal caiga. Nosotros trataremos de quedar lo más arriba posible”, puntualizó.





