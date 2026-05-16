se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la del de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Alianza Lima vs. Cienciano se miden con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX. (Video: Alianza Lima)
Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Alianza Lima vs. Cienciano se miden con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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