Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan este sábado 16 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Alianza Lima llega a este partido luego de haber empatado por 1-1 con Sporting Cristal, en la pasada jornada 14 del Torneo Apertura. Si bien los rimenses se adelantaron con el tanto de Gustavo Cazonatti, un error del mismo brasileño en salida terminó cambiando la historia, pues permitió el contexto para que Esteban Pavez, con un golazo desde fuera del área, decrete el empate definitivo en los minutos de descuentos.

“Fue un partido muy trabado. Creo que ellos se encerraron muy bien, nos cortaron los circuitos de juego y no tuvimos la precisión que veníamos mostrando. Se encontraron con el gol, mientras nosotros tuvimos aproximaciones, pero no tuvimos la claridad suficiente en ataque para poder hacer daño”, señaló Pablo Guede tras el pitazo final.

Sobre el valor del empate ante los celestes, el argentino precisó: “En estos momentos, lo más importante es estar tranquilos, con humildad porque en el momento que perdamos la humildad, dejaremos de ser un equipo. Veremos si este punto es bueno o malo, dentro de tres semanas”.

Entre tanto, Esteban Pavez, autor del tanto que hizo estallar en el Estadio Alejandro Villanueva, comentó: “Alegría, venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me la dejaran atrás. Contento por el gol, pero queríamos el triunfo. No siempre se puede ganar. Contento por el esfuerzo que hizo el equipo”.

Cienciano, por su parte, llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau en su visita al Estadio Campeones del 36. Fue un encuentro frenético para los dirigidos por Horacio Melgarejo, pues comenzaron perdiendo, pero consiguieron remontar de manera agónica: Matías Succar marcó el 1-1 a los 63′, mientras que Alejandro Hohberg lo dio vuelta con un cabezazo a los 90′+6. ¿Lograrán frenar el envión de los íntimos?

“No hay equipo alternativo, por la doble competencia todos juegan en el plantel. El profe maneja las cargas. El primer tiempo no jugamos bien, pero si queríamos seguir peleando el torneo debíamos ganarlo como sea”, comentó ‘Ale’ Hohberg luego erigirse como el héroe del ‘Papá’ en Sullana.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Cienciano, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 16 de mayo desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

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