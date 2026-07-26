¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026? ¿Qué canales transmitirán este compromiso del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este encuentro a través de las señales de L1 MAX para los operadores de televisión por suscripción y mediante la plataforma Liga 1 Play para seguirlo por internet. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 3:30 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela a las 4:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 5:30 p.m.; mientras que en España arrancará a las 10:30 p.m.. No te pierdas este duelo que se disputará el domingo 26 de julio en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, a través de L1 MAX para los operadores de televisión por suscripción. Además, estará disponible mediante la plataforma Liga 1 Play para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse mediante L1 MAX y Liga 1 Play, plataformas que cuentan con la transmisión internacional de la Liga 1, además de operadores que incluyan la señal correspondiente.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de L1 MAX y mediante la plataforma Liga 1 Play para disfrutar del encuentro en vivo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por L1 MAX. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Liga 1 Play.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante L1 MAX y la plataforma Liga 1 Play, disponibles para la transmisión internacional de la Liga 1.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante Liga 1 Play y las plataformas que cuenten con los derechos internacionales de transmisión de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de L1 MAX y mediante Liga 1 Play para disfrutar del compromiso en vivo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por L1 MAX. Además, Liga 1 Play ofrecerá la transmisión para los aficionados que prefieran seguir el encuentro vía streaming.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante L1 MAX. Asimismo, la plataforma Liga 1 Play permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)