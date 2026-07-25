Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El conjunto blanquiazul afronta este compromiso con la confianza de haber iniciado el Torneo Clausura con una victoria importante. Los dirigidos por Pablo Guede debutaron con un trabajado triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en Matute, resultado que les permitió arrancar con el pie derecho en un campeonato donde cada punto será determinante en la lucha por el título. Con un plantel reforzado y la ilusión de pelear hasta el final, Alianza Lima buscará confirmar su buen momento lejos de casa.

Por su parte, Comerciantes Unidos intentará hacerse fuerte en Cutervo y aprovechar la localía para sorprender a uno de los candidatos al campeonato. El cuadro cutervino sabe que sumar en condición de local será fundamental para cumplir sus objetivos en el Clausura, por lo que saldrá decidido a imponer intensidad desde los primeros minutos y convertir el Estadio Juan Maldonado Gamarra en una plaza complicada para los íntimos.

Desde el aspecto táctico, se espera un duelo en el que Alianza Lima intente controlar el ritmo del partido mediante la posesión del balón y el protagonismo de su mediocampo. El equipo de Guede buscará generar superioridad por las bandas y aprovechar la movilidad de sus atacantes para romper el bloque defensivo rival. Comerciantes Unidos, en cambio, apostará por la presión, la velocidad en las transiciones y el juego directo para explotar los espacios que pueda dejar la defensa blanquiazul.

El factor de la localía también será un elemento importante. Comerciantes Unidos confía en la exigencia que representa jugar en Cutervo para poner en aprietos a cualquier rival, mientras que Alianza Lima sabe que conseguir una victoria como visitante representaría un golpe de autoridad en el inicio del Clausura y fortalecería sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

Alianza Lima intentará ratificar su condición de candidato, mientras que Comerciantes Unidos buscará dar una de las sorpresas de la jornada. Todo está listo para que el balón ruede en Cutervo en uno de los compromisos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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