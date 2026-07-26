vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este compromiso? En todo el Perú, el encuentro podrá seguirse por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de televisión por suscripción, además de Liga 1 Play vía streaming. Los clientes de DIRECTV también podrán verlo a través de DSports y la plataforma DGO, según la disponibilidad del operador. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra y comenzará a las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:30 p.m. en Venezuela y Bolivia; 5:30 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y 10:30 p.m. en España.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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