Desde el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Torneo Apertura 2026. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), la cual podrás acceder en el servicio de algunos de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirar el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y L1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Alianza Lima vs Cusco FC por la Liga 1. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs Cusco FC por la Liga 1. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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