Alianza Lima define la alineación que parará este domingo ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima define la alineación que parará este domingo ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)
depor

Alianza Lima define la alineación que parará este domingo ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)

  • Alianza Lima define la alineación que parará este domingo ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)
    1 / 12

    Alianza Lima define la alineación que parará este domingo ante Cusco FC. (Foto: Alianza Lima)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 12

    Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
    4 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
    6 / 12

    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
    7 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
    8 / 12

    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
    9 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 12

    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
    12 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

volverá a la acción este fin de semana, cuando visite a en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 11 del . Después de la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Huancayo, los íntimos, con 16 puntos en la tabla de posiciones, están obligados a dar el golpe en la ciudad imperial si quieren acercarse a los 22 del ‘Pedacito de Cielo’. Para esto, Pablo Guede planteará un 3-5-2 con la idea de ser más sólidos en defensa, replegar en bloque y atacar de contragolpe al espacio. Así pues, con el retorno de Jairo Vélez, Marco Huamán y Renzo Garcés que estuvieron en la Selección Peruana, los íntimos saldrán con todo y no se guardarán nada. En esta galería te presentaremos la alineación tentativa de los blanquiazules.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS