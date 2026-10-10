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El plan de Pablo Guede ante Cusco FC: la posible alineación de Alianza Lima y cuál será la estrategia
Alianza Lima volverá a la acción este fin de semana, cuando visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 11 del Torneo Clausura. Después de la derrota de Deportivo Garcilaso ante Sport Huancayo, los íntimos, con 16 puntos en la tabla de posiciones, están obligados a dar el golpe en la ciudad imperial si quieren acercarse a los 22 del ‘Pedacito de Cielo’. Para esto, Pablo Guede planteará un 3-5-2 con la idea de ser más sólidos en defensa, replegar en bloque y atacar de contragolpe al espacio. Así pues, con el retorno de Jairo Vélez, Marco Huamán y Renzo Garcés que estuvieron en la Selección Peruana, los íntimos saldrán con todo y no se guardarán nada. En esta galería te presentaremos la alineación tentativa de los blanquiazules.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.