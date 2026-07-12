Alianza Lima vs. Deportivo Cali juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el compromiso podrá verse por la señal de América TV (Canal 4) y mediante la plataforma de streaming América TVGO. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, incidencias, alineaciones y mejores jugadas a través de los principales portales deportivos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; y una hora menos en México. El amistoso internacional se disputará este domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Perú
Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali a través de América Televisión en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible mediante la plataforma de streaming América TVGO para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Argentina
En Argentina, el compromiso podrá seguirse mediante la plataforma de streaming América TVGO, disponible para los usuarios con acceso al servicio desde territorio peruano.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Colombia
Los aficionados colombianos podrán seguir el amistoso internacional a través de América TVGO, plataforma que ofrecerá la transmisión online del encuentro.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Ecuador
En Ecuador, el partido podrá verse mediante la plataforma de streaming América TVGO para quienes tengan acceso al servicio.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Paraguay
Los hinchas paraguayos podrán disfrutar del encuentro a través de América TVGO, disponible para seguir el amistoso por internet.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en España
En territorio español, el compromiso podrá seguirse mediante América TVGO, plataforma que permitirá acceder a la transmisión online del partido.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en México
Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del amistoso internacional mediante la plataforma de streaming América TVGO.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Chile
En Chile, el encuentro estará disponible a través de América TVGO para seguir la transmisión por internet.
Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Venezuela
Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante América TVGO, plataforma que permitirá ver el amistoso internacional desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.