vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un l. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el compromiso podrá verse por la señal de América TV (Canal 4) y mediante la plataforma de streaming América TVGO. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, incidencias, alineaciones y mejores jugadas a través de los principales portales deportivos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; y una hora menos en México. El amistoso internacional se disputará este domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali. (Video: Alianza Lima)

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Perú

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali a través de América Televisión en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible mediante la plataforma de streaming América TVGO para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Argentina

En Argentina, el compromiso podrá seguirse mediante la plataforma de streaming América TVGO, disponible para los usuarios con acceso al servicio desde territorio peruano.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Colombia

Los aficionados colombianos podrán seguir el amistoso internacional a través de América TVGO, plataforma que ofrecerá la transmisión online del encuentro.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Ecuador

En Ecuador, el partido podrá verse mediante la plataforma de streaming América TVGO para quienes tengan acceso al servicio.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Paraguay

Los hinchas paraguayos podrán disfrutar del encuentro a través de América TVGO, disponible para seguir el amistoso por internet.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en España

En territorio español, el compromiso podrá seguirse mediante América TVGO, plataforma que permitirá acceder a la transmisión online del partido.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en México

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del amistoso internacional mediante la plataforma de streaming América TVGO.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Chile

En Chile, el encuentro estará disponible a través de América TVGO para seguir la transmisión por internet.

Así podrás seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali en Venezuela

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante América TVGO, plataforma que permitirá ver el amistoso internacional desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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