Alianza Lima recibirá este domingo a Deportivo Cali en el Estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso internacional que servirá como preparación para ambos equipos de cara al Torneo Clausura y que promete un atractivo espectáculo en Matute.

La delegación del conjunto colombiano arribó la noche del viernes a Lima y fue recibida por un numeroso grupo de aficionados en el aeropuerto. El futbolista más aclamado fue Pedro Gallese, quien se tomó el tiempo para saludar a los hinchas peruanos, firmar autógrafos y acceder a decenas de selfis antes de abandonar el terminal aéreo. El arquero de la selección peruana vivirá un reencuentro especial con la afición blanquiazul y también enfrentará a sus compañeros de la ‘Bicolor’, Paolo Guerrero y Luis Advíncula.

Gallese a su regresó a Lima conversó con los medios de comunicación de prensa que se dieron cita al aeropuerto y dio sus sensaciones de volver a pisar el césped de Matute.

“Estoy contento de estar en mi país con el equipo y espero disfrutar mucho el partido de este domingo. Es un encuentro amistoso tanto para Alianza Lima como para nosotros y también me alegra volver a jugar en Matute”, mencionó.

Luego, fue consultado sobre estos primeros meses con Mano Menezes como entrenador de ‘La Bicolor’, de cara a la próxima Eliminatoria al Mundial 2030.

“Estamos preparándonos y tratando de entender la idea del profesor Mano. Todavía falta mucho trabajo, además hay compañeros nuevos que se están adaptando al grupo”, indicó.

Asimismo, Pedro Gallese tiene en claro cuál es el objetivo para las siguientes eliminatorias. “Queremos regresar a un Mundial”, sentenció.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

El amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. Si te encuentras en otro país, revisa el horario correspondiente:

México: 2:30 p. m.

2:30 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p. m.

3:30 p. m. Bolivia, Venezuela y Chile: 4:30 p. m.

4:30 p. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia): 5:30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Los hinchas podrán seguir el compromiso por la señal de América Televisión (canales 4 y 704 HD). Asimismo, el encuentro estará disponible de manera online mediante América TV GO, plataforma que transmitirá el partido para todo el territorio peruano.

Entradas para Alianza Lima vs. Deportivo Cali

Las entradas para el duelo en Matute continúan a la venta a través de Joinnus, con precios que van desde S/15,90 hasta S/249,90, según la ubicación elegida.

Occidente Lateral - Experiencia Matchday: S/249,90

S/249,90 Palco Apuesta Total: S/99,90

S/99,90 Occidente Central: S/79,90

S/79,90 Oriente: S/39,90

S/39,90 Oriente (Conadis): S/19,90

S/19,90 Norte: S/15,90

S/15,90 Sur: S/15,90

TE PUEDE INTERESAR