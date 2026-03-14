Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y Liga 1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de marzo desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: ver transmisión de Liga 1 MAX vía Movistar TV
Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: ver transmisión de Liga 1 MAX vía Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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