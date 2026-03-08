Alianza Lima vs. FBC Melgar jugará el partido más atractivo de la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el cierre de la fecha y que puede marcar el dominio de los blanquiazules en el campeonato, pues actualmente se ubica en el primer lugar en solitario con 13 de 15 puntos posibles.

Los dirigidos por Pablo Guede llegan con la moral al tope tras su polémico, pero importante triunfo agónico en Cajamarca ante UTC, donde confirmó su invicto en la competición local, pero que tendrá en frente a un siempre complicado club rojinegro que ya le ganó a Sporting Cristal en Lima.

Sin embargo, el presente de Melgar no es el mejor, pues tras un gran inicio de temporada, tiene dos derrotas consecutivas ante FC Cajamarca y Los Chankas. En ambos partidos tenía el resultado a favor, y sobre el final de los mismos recibió varios goles para quedarse con las manos vacías.

Si bien sus ubicaciones en las tablas de posiciones marcan una diferencia, lo cierto es que el técnico Juan Reynoso sabe cómo jugarle a los clubes grandes de la capital, y tiene la gran chances de volver a sumar y recuperar la confianza de sus hinchas.

Los blanquiazules, por su parte, no tienen el mejor rendimiento o juego en este inicio de año, pero está sumando puntos que, por ejemplo, en la temporada pasada dejó pasar y le costó ser Perú 4 en Copa Libertadores y no pelear por el título nacional.

Se espera una importante cantidad de hinchas, pese al horario poco habitual. De hecho, a pocas semanas de su aniversario 125, Alianza Lima lanzó a la venta una camiseta de colección, la misma que se encuentra disponible en la marca que viste al conjunto blanquiazul.

La última vez que se enfrentaron en Matute fue el pasado 31 de octubre de 2025 y el resultado fue de 2-2. Para los íntimos de La Victoria anotaron Paolo Guerreor y Renzo Garcés, mientras que los goles rojinegros fueron obra de Bernardo Cuesta y Matías Lazo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Melgar?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar se disputará este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El partido está programado para iniciar a las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

