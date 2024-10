Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 26 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido, en el que los blanquiazules están obligados a ganar para mantenerse en lo más alto del campeonato, está programado para arrancar desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

El conjunto dirigido por Mariano Soso se encuentra empatado en puntos con Universitario de Deportes y ambos lideran la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 33 unidades. A falta de dos jornadas para terminar el campeonato, este partido se convierte en una oportunidad de oro para los blanquiazules de sumar puntos. Actualmente, los tres primeros lugares de la Liga 1 son ocupados por la ‘U’, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Paolo Guerrero es la principal figura del equipo íntimo, tras haber anotado un doblete ante Sport Huancayo. Aunque Alianza Lima no ha estado en su mejor forma, las victorias recientes avivan sus esperanzas de ganar el Torneo Clausura y alcanzar una final nacional. Sin embargo, se enfrentarán a un reto complicado en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Deportivo Garcilaso, por su parte, está ubicado en el puesto 12 con 36 puntos y matemáticamente ya está salvado del peligro del descenso. Una vez asegurada su permanencia en la Primera División, un buen resultado ante un rival fuerte como Alianza Lima sería ideal para ir cerrando de la mejor manera el año.

El cuadro cusqueño cuenta con Gaspar Gentile, quien ha estado anotando en las últimas fechas. Además, Garcilaso quiere evitar complicaciones, ya que su último partido será como visitante ante Melgar, que también competirá por el título. En los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos desde el año pasado, el ‘Garci’ no ha logrado ninguna victoria, mientras que los blanquiazules han salido victoriosos en todas las ocasiones.

Alianza Lima vs Garcilaso se miden por el Torneo Clausura. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)





Alianza Lima: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 22/10/2024 Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura 18/10/2024 UTC 0-1 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 28/09/2024 Alianza Lima 1-1 Melgar Liga 1 - Torneo Clausura 21/09/2024 Sport Boys 0-3 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Atlético Grau vs. Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura

Deportivo Garcilaso: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 22/10/2024 Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Torneo Clausura 18/10/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 - Torneo Clausura 29/09/2024 Los Chankas 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Torneo Clausura 21/09/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 17/09/2024 Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso Liga 1 - Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se miden el sábado 26 de octubre desde las 6:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto.





