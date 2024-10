Alianza Lima vs. Sport Huancayo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El compromiso está pactado para jugarse el martes 22 de octubre desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

El equipo de Mariano Soso llega a este duelo tras vencer por 1-0 a UTC en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, por la pasada jornada del Clausura. Fue un duelo complicado, pero finalmente se consiguieron los tres puntos gracias a un gol de penal del delantero Paolo Guerrero. La mala noticia fue que Hernán Barcos se lesionó en el primer tiempo y fue reemplazado por el ‘Depredador’.

“Vamos a precisar si hay lesión muscular o no. Es un jugador más que importante para nosotros. En cuanto a los atacantes, felizmente tenemos jugadores que están compitiendo con él. Solo desearle que no se agrave y no se pierda el tramo final del torneo”, dijo el entrenador argentino a las cámaras de Fútbol en América.

Alianza Lima no depende de sí mismo, pero confía en que todavía se puede ganar el Clausura. “Nosotros estamos enfocados en poder ganar los partidos que nos quedan y lo que Dios quiera. Es importante ganar siempre”, dijo el defensor Renzo Garcés. Sus palabras reflejan el espíritu de lucha que caracteriza al equipo, sabiendo que, aunque es complicado, están comprometidos a dar su máximo esfuerzo en cada jornada.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este compromiso luego de perder por 3-1 ante Atlético Grau en el Estadio Huancayo, en Junín. El equipo de Franco Navarro fue superado de inicio a fin. El ‘Rojo Matador’ se está jugando sus últimas chances de clasificar a un torneo internacional. En estos momentos, tiene 37 puntos y está a 7 unidades del octavo lugar, ADT, que está en zona de Copa Sudamericana.

Alianza Lima: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 18/10/24 UTC 0-1 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 28/09/24 Alianza Lima 1-1 Melgar Liga 1 - Clausura 21/09/24 Sport Boys 0-3 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 18/09/24 Atlético Grau 1-0 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 14/09/24 Alianza Lima 1-0 Mannucci Liga 1 - Clausura

Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/10/24 Sport Huancayo 1-3 Atlético Grau Liga 1 - Clausura 29/09/24 Mannucci 1-2 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 23/09/24 Sport Huancayo 3-1 Los Chankas Liga 1 - Clausura 18/09/24 Cienciano 3-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 14/09/24 Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 11/05/24 Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 16/08/23 Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 19/03/23 Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima Liga 1 - Apertura 21/08/22 Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 05/06/22 Sport Huancayo 2-0 Alianza Lima Liga 1 - Apertura





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se miden el martes 22 de octubre desde las 8:15 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:15 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:15 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





TE PUEDE INTERESAR