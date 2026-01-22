La expectativa venía creciendo con el paso de los días en La Victoria, donde los hinchas de Alianza Lima se preparan para vivir una nueva edición de su tradicional fiesta de presentación. La Noche Blanquiazul 2026 prometía un marco especial, no solo por el inicio simbólico de la temporada, sino también por el rival internacional que pisará Matute. En medio de ese ambiente, la atención se centraba en los detalles organizativos del evento. Sin embargo, un anuncio de último momento cambió los plantes de los hinchas.

Durante la jornada, la productora a cargo del evento difundió un comunicado dirigido al público en general, en el que se informó sobre una modificación puntual en el desarrollo de la Noche Blanquiazul. El anuncio estuvo enfocado en el partido de exhibición que disputarán Alianza Lima e Inter Miami.

Según lo señalado, el encuentro principal del evento ya no se jugará en el horario que se venía manejando en la previa. La organización precisó que el ajuste responde a criterios técnicos vinculados a la planificación general de la jornada.

En el documento, los organizadores explicaron que la decisión fue tomada en coordinación con las autoridades correspondientes. “El nuevo horario oficial responde a criterios de seguridad y logística”, indicaron, remarcando que el objetivo central es garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

El comunicado también dejó en claro que el evento no sufrirá alteraciones en su estructura ni en los elementos previamente anunciados. Desde la producción se aseguró que la experiencia para los asistentes se mantendrá conforme a lo planificado.

“La producción y el espectáculo deportivo se desarrollarán bajo los más altos estándares”, se señaló en otro pasaje del mensaje, buscando llevar tranquilidad a los hinchas que ya cuentan con sus entradas para el evento en Matute.

Comunicado oficial para la Noche Blanquiazul 2026 | Foto: SoundMusic

Más adelante, la productora reiteró que la modificación del horario apunta exclusivamente a brindar una jornada ordenada y segura, priorizando el bienestar del público, los futbolistas y los equipos técnicos involucrados en la Noche Blanquiazul.

Más allá del anuncio organizativo, Alianza Lima llegará a la Noche Blanquiazul 2026 tras una exigente pretemporada internacional. El equipo dirigido por Pablo Guede disputó varios encuentros de preparación que sirvieron para evaluar alternativas de cara al inicio oficial de la temporada.

El duelo ante Inter Miami marcará además la presentación formal del plantel íntimo ante su hinchada, en un escenario que se lucirá para una de las citas más esperadas del calendario blanquiazul.

TE PUEDE INTERESAR