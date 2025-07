Mauricio Affonso vivirá un partido especial este fin de semana cuando Juan Pablo II reciba a Alianza Lima por la tercera fecha del Torneo Clausura. No se trata de cualquier rival para el delantero uruguayo, sino del equipo que lo trajo por primera vez al fútbol peruano y donde logró consolidarse como un atacante. Sin embargo, más allá del componente emocional que tiene este cruce, Affonso no quiere distracciones: hoy defiende otros colores y su misión es clara. El atacante buscará reencontrarse con el triunfo y, si es posible, también con el gol como en la jornada anterior.

El equipo de Chongoyape llega con la necesidad de sumar, luego de una goleada en contra en la jornada anterior ante Sport Huancayo. Affonso, con su experiencia en escenarios de alta presión, aparece como una de las principales cartas ofensivas de un plantel que busca dejar atrás el traspié en la altura. Con pasado íntimo, pero presente firme, el atacante uruguayo se prepara para un duelo con tintes emocionales y competitivos.

“Va a ser un partido importante. Tenemos que revertir el anterior resultado en Huancayo. Sabemos que Alianza es un equipo grande y lo que conlleva enfrentar a un equipo así, pero lo hemos estado preparando en la semana, vamos a llegar de buena forma. Ojalá logremos los tres puntos para seguir camino al objetivo”, declaró el futbolista.

Juan Pablo II cayó en la jornada anterior frente a Sport Huancayo. (Foto: Juan Pablo II)

El uruguayo fue parte del plantel blanquiazul entre 2018 y 2019. En ese tiempo, jugó 40 partidos, convirtió 19 goles y brindó cinco asistencias, ganándose un lugar importante en el once. A pesar de no haber alcanzado títulos, su paso fue valorado por los hinchas y por el propio jugador, quien no oculta el cariño que aún siente por el club que le abrió las puertas en Perú.

“En lo personal es un partido especial para mí. Tengo gratos recuerdos de Alianza Lima y de su gente, pero hoy me debo a Juan Pablo II, es la camiseta que defiendo y esperemos quedarnos con la victoria”, añadió. A sus 32 años, Affonso sabe que este tipo de partidos marcan la diferencia en la temporada.

Más allá de lo emocional, el delantero busca volver a sumar minutos de calidad y confirmar su vigencia como goleador. Ya marcó en la segunda fecha ante Sport Huancayo, aunque su tanto no fue suficiente para evitar la derrota. Ahora, con Alianza como rival, el desafío crece, y también la posibilidad de tener una actuación decisiva.

“Obviamente que para el delantero el gol es lo que más confianza te da. Lamentablemente, no sirvió para el equipo, fue un partido complicado. Ojalá que el partido que viene pueda convertir y podamos quedarnos con la victoria”, apuntó, confiando en que el próximo encuentro pueda marcar un punto de inflexión para su equipo.

Mauricio Affonso jugó en Alianza Lima en el año 2018. (Foto: GEC)

Respecto a la posibilidad de marcarle a su exclub, Affonso fue sincero. El charrúa ceconoció que contener la euforia es difícil en momentos como ese, pero también resaltó que hay respeto por quienes fueron parte de su carrera. Del mismo modo, no cerró del todo la puerta a un festejo, aunque remarcó que su intención no es provocar a nadie.

“El hecho de hacer un gol siempre te provoca una euforia importante, y es difícil de contenerla. Yo tengo mucho respeto hacia Alianza Lima porque fue el equipo que abrió las puertas en Perú y donde conservo gratos recuerdos”, indicó.

Con pasado en clubes de Sudáfrica, Uruguay y ahora en Perú, Affonso buscará aportar jerarquía a un plantel que necesita sumar para seguir en la pelea. Para él, el presente es lo que cuenta, y buscará lograr los objetivos del equipo de Chongoyape en su lucha por mantenerse en la primera división.

