Uno de los problemas más constantes en la Liga 1 son los derechos televisivos. Desde hace algunos años, 1190 Sports se convirtió en la empresa encargada de transmitir los partidos de la mayoría de equipos del torneo local; sin embargo, la demora en los pagos a clubes generó incomodidad y un desorden presupuestal. A raíz de ello, existe la intención de renegociar el contrato por lo que, para más detalles, Jhonny Baldovino -asesor legal de SAFAP- explicó la situación. Además, se refirió a la formación de la Liga de Fútbol Profesional para la temporada 2026.

“En la Liga 1 ha habido problemas de atraso en los pagos debido a los derechos de televisión. Los clubes que participaron en torneos internacionales se han visto menos afectados, ya que han podido cubrir parte de sus obligaciones”, explicó en diálogo con Radio Ovación.

Además, agregó: “Los retrasos son recurrentes y la FPF no realiza un control riguroso de las planillas. En este momento, recién se está revisando el mes de abril, pues la FPF entiende que los atrasos en el pago por derechos televisivos perjudican a los clubes y esta es su forma de darles aire financiero”.

Melgar es uno de los equipos peruanos que ha alzado su voz de protesta en contra de 1190 Sports.

Baldovino reveló que “de los 19 equipos que participan en la Liga 1 2025, 17 están al día. Algunos presentan atrasos, pero no en cuanto a remuneraciones, sino en otros tipos de acuerdos. Aun así, el futbolista sigue asumiendo un riesgo”. Por esta razón, manifestó su molestia con la continuidad de 1190 Sports.

“Preocupa que 1190 sea la encargada de transmitir todos los partidos en 2026, pero lo que más me inquieta es que, dentro de la propuesta inicial, figuraba que —a solicitud de la FPF— la empresa debía entregar una garantía que protegiera a los clubes en caso de incumplimiento, asegurando el dinero de un año. Esa garantía hoy no existe”, declaró.

Jhonny Baldovino se refirió a la creación de la Liga de Fútbol Profesional, como una entidad encargada del desarrollo de torneos como la Liga 1. Para el asesor de SAFAP es una buena decisión porque “los temas laborales podrían resolverse directamente con la Liga, sin la intromisión de la FPF”; sin embargo, criticó la no inclusión de clubes concursados.

“Se dice que los equipos concursados no pueden participar en las comisiones de fútbol, pero cuando uno pide explicaciones, no las dan. Si realmente está prohibido, debe estar reglamentado; de lo contrario, no lo está. Consulté con el área legal de la FIFA y me confirmaron que no existe ninguna norma que lo prohíba. Sin embargo, ese criterio fue trasladado a la Liga de Fútbol”, apuntó.

¿Qué dijo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional?

Fernando Corcino fue designado como presidente de la Liga de Fútbol Profesional y explicó que existe una renegociación del contrato por derechos televisivos para la temporada 2026. Este vínculo existe desde el año 2022; sin embargo, hay problemas como el desfase de los 60 días de pago.

En ese sentido, reveló la situación actual, con miras a la temporada 2026: “Nosotros estamos sobre el camino. Hay un contrato que tiene 13 años de vigencia y, probablemente, tenga que renegociarse los términos del contenido. Hoy en día el Comité de Dirección, presidido por Alianza Lima, está renegociando los términos para ver que estas diferencias se puedan superar”.

