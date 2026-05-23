Alianza Lima y Los Chankas definirán este fin de semana el primer título del 2026: el Torneo Apertura. Los blanquiazules llegan como líderes del campeonato con 36 puntos, mientras que el cuadro andahuaylino marcha segundo con 33 unidades. En la previa de este decisivo encuentro y tras confirmarse que el partido se disputará únicamente con hinchada local, los dirigidos por Walter Paolella enviaron un emotivo mensaje a sus seguidores, asegurando que representarán a toda su gente en Matute.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Hairo José Camacho, quien aseguró que el grupo está motivado por todo lo ocurrido en la previa del compromiso y dejó un mensaje antes de visitar Matute.

“Hay muchos medios que han dado como campeón a Alianza, incluso han intentado callarnos no dándonos entradas. Quiero que sepan que eso será un motivo muy importante para que dejemos la vida en el campo”, declaró el futbolista.

Por su parte, Oshiro Takeuchi destacó el apoyo constante de los hinchas andahuaylinos y aseguró que el plantel siente orgullo por todo lo conseguido durante el campeonato.

“Sabemos que quizás no van a poder ir al estadio, pero sabemos que nos van a acompañar en el camino y que van a estar afuera del estadio acompañándonos”, comentó el jugador de Los Chankas.

Además, Takeuchi remarcó la importancia de la campaña que viene realizando el club, peleando el Torneo Apertura frente a equipos históricos del fútbol peruano.

“Es importante para nosotros. Estamos logrando cosas importantes. Que un club de provincia esté peleando el Apertura es algo muy valioso”, agregó.

Otro de los futbolistas que habló fue Adrián Quiroz, quien agradeció la presencia de los aficionados en Lima y aseguró que el respaldo de la hinchada sirve como motivación para afrontar este encuentro clave.

“La verdad que para nosotros es una motivación tenerlos aquí en un partido tan importante. Sé que mañana van a seguirnos con todas las energías positivas”, expresó el jugador.

Los Chankas afrontarán uno de los partidos más importantes de su historia reciente con la ilusión de seguir peleando el Torneo Apertura y con el respaldo de una hinchada que promete acompañar al equipo incluso fuera del estadio. Los blanquiazules buscarán volver a ganar un torneo corto desde el 2023.