Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)
Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)
depor

Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)

  • Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)
    1 / 25

    Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura. (Fotos: Liga 1)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: AFP)
    2 / 25

    Guillermo Viscarra. (Foto: AFP)

  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 25

    Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)

  • Carlos Zambrano. (Agencias)
    4 / 25

    Carlos Zambrano. (Agencias)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 25

    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco (Foto: Efren Zegarra)
    6 / 25

    Miguel Trauco (Foto: Efren Zegarra)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    7 / 25

    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    8 / 25

    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    9 / 25

    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Kevin Quevedo. (Foto: AFP)
    10 / 25

    Kevin Quevedo. (Foto: AFP)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    11 / 25

    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Paolo Guerrero. (Foto: GEC)
    12 / 25

    Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

  • Néstor Gorosito. (Foto: Alianza)
    13 / 25

    Néstor Gorosito. (Foto: Alianza)

  • Carlos Cáceda. (Foto: Getty Images)
    14 / 25

    Carlos Cáceda. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Ramos. (Foto: Getty Images)
    15 / 25

    Alejandro Ramos. (Foto: Getty Images)

  • Alec Deneumostier. (Foto: Melgar)
    16 / 25

    Alec Deneumostier. (Foto: Melgar)

  • Leonel González. (Foto: Melgar)
    17 / 25

    Leonel González. (Foto: Melgar)

  • Mathías Llontop. (Foto: Melgar)
    18 / 25

    Mathías Llontop. (Foto: Melgar)

  • Horacio Orzán. (Foto: Liga 1)
    19 / 25

    Horacio Orzán. (Foto: Liga 1)

  • Walter Tandazo. (Foto: Getty Images)
    20 / 25

    Walter Tandazo. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Quagliata. Foto: Omar Cruz.
    21 / 25

    Nicolás Quagliata. Foto: Omar Cruz.

  • Cristian Bordacahar. (Foto: Melgar)
    22 / 25

    Cristian Bordacahar. (Foto: Melgar)

  • Jhamir D’Arrigo. (Foto: Melgar)
    23 / 25

    Jhamir D’Arrigo. (Foto: Melgar)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
    24 / 25

    Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)

  • Juan Reynoso. (Foto: Melgar)
    25 / 25

    Juan Reynoso. (Foto: Melgar)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

La recta final del se enciende con un partido que tiene tintes de definición y que paralizará la capital. El Estadio Alejandro Villanueva se viste de gala este viernes para recibir un choque de alta tensión entre dos equipos que, si bien viven realidades distintas, comparten el mismo objetivo continental. , ya con el boleto a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo, busca asegurar la mejor posición posible en la Tabla Acumulada, un puesto que define si tendrá que esperar una final en los play-offs, o si deberá jugar una semifinal. Pero frente a ellos estará un que no tiene margen de error. El ‘Dominó’ llega a Matute con la obligación de sumar para no soltar ese cuarto lugar que da el último cupo a la Libertadores, sabiendo que una derrota podría enviarlos directamente a la Copa Sudamericana.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS