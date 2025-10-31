La recta final del Torneo Clausura 2025 se enciende con un partido que tiene tintes de definición y que paralizará la capital. El Estadio Alejandro Villanueva se viste de gala este viernes para recibir un choque de alta tensión entre dos equipos que, si bien viven realidades distintas, comparten el mismo objetivo continental. Alianza Lima, ya con el boleto a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo, busca asegurar la mejor posición posible en la Tabla Acumulada, un puesto que define si tendrá que esperar una final en los play-offs, o si deberá jugar una semifinal. Pero frente a ellos estará un FBC Melgar que no tiene margen de error. El ‘Dominó’ llega a Matute con la obligación de sumar para no soltar ese cuarto lugar que da el último cupo a la Libertadores, sabiendo que una derrota podría enviarlos directamente a la Copa Sudamericana.