A diferencia de los dos triunfos importantes que habían conseguido en altura durante el Torneo Clausura (vs. Cienciano y Ayacucho FC), esta vez los victorianos se mostraron vulnerables. Sobre todo les pasó factura la poca fortuna frente al arco de Hernán Barcos y también sintieron mucho la ausencia de Arley Rodríguez.

Abrir el arco rival

Sin lugar a dudas, el hombre gol de Alianza Lima es Hernán Barcos. Con sus 18 goles, el ‘Pirata’ es el segundo máximo artillero del campeonato. A sus 38 años ha demostrado que está más vigente que nunca, convirtiendo goles claves para llevar a la escuadra íntima a su segunda final consecutiva.

No obstante, su capacidad goleadora brilló por su ausencia en la UNSA. El argentino gozó de dos oportunidades claras de gol, las cuales terminó por desperdiciar. La primera le quedó dentro del área, aunque no le pegó bien el esférico. Ya en la segunda parte parecía cobrarse la revancha, pero su potente disparo se fue por encima del arco defendido por Carlos Cáceda.

Tras el final del cotejo, el argentino reconoció que todavía le cuesta rematar cuando sube unos metros sobre el nivel del mar. “El tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba”, dijo a la cámaras de GOLPERU.

Llamó mucho la atención el discreto rendimiento que mostró el argentino en la UNSA. Su presencia desde el once inicial pudo haber sido un error del ‘Chicho’. Teniendo en cuenta su estado físico -regresaba de una lesión- y considerando que en altura rindió mejor jugando los últimos minutos, recordando lo que pasó en la Ciudad Imperial. Para el duelo de vuelta Alianza Lima necesitará recuperar a su carta más importante en ofensiva. Barcos marca diferencias y eso lo tienen claro en Matute. Queda saber si se apostará por el mismo plan o se buscarán variantes en ofensiva para lograr abrir el candado rojinegro.

Números de Hernán Barcos con Alianza Lima en Liga 2022

PJ Titular Goles Asistencias 34 33 18 6

Un recorrido vital

El primer golpe de esta final lo recibieron hace diez días en Matute. Exactamente a los 43 minutos del choque ante ADT, en el momento exacto que el árbitro Michael Espinoza amonestaba a Arley Rodríguez. Una tarjeta amarilla que excluía automáticamente al colombiano de la primera final.

Hoy más que nunca los íntimos extrañaron el sacrificio y entrega del extremo de 29 años. Más aún considerando lo importante que había sido en los partidos en Cusco y Ayacucho. Salas confío en Rodríguez para que sea el que genere el desgaste del rival con sus arremetidas. Eso si, sin descuidar la zona defensiva. Su impecable estado físico le permitió realizar dicha misión por casi 60 minutos en cada compromiso.

Aldair Rodríguez fue el elegido para reemplazarlo. Aunque inició tapando bien las subidas de Paolo Reyna, terminó siendo poco trascendente en el juego. Es más, si analizamos la previa del gol arequipeño, podemos ver a Aldair trotando en el mediocampo, viendo como ocurría la jugada. Su labor tuvo que haber sido ayudar a cerrar el espacio que dejó Gino Peruzzi al ir a la marca de Luis Iberico.

Dejando de lado el tema de la altura, Arley Rodríguez se repotencia en el llano, geografía donde ha marcado los cuatro goles que lleva en el año, situándose como el quinto artillero de los íntimos en la temporada. Razón por la cual creemos que su presencia desde el pitazo inicial será una de las variantes que realizará Salas para el encuentro definitivo.

Números de Arley Rodríguez con Alianza Lima en Liga 2022

PJ Titular Goles Asistencias 31 16 4 4

Contra la estadística

A lo largo de la historia de Alianza Lima, ha llegado tres veces con el marcador en contra para una segunda final. Solo una vez pudo dar vuelta al resultado. Para esto tendríamos que retroceder hasta la temporada 2006, cuando cayó ante Cienciano por la mínima diferencia en Cusco. Para el choque de vuelta derrotó 3-1 al ‘Papá' y sumó su estrella 22.

Año Rival Resultado primer partido Resultado segundo partido 2019 Binacional 1-4 2-0 2018 Sporting Cristal 1-4 0-3 2006 Cienciano 0-1 3-1

Los blanquiazules también tendrán en contra el historial perfecto que tiene Melgar en finales nacionales. Tras el triunfo de este miércoles, el ‘León del Sur’ aumentó su récord de imbatibilidad. Hasta la fecha suma dos triunfos y tres empates. ¿Podrá Alianza Lima acabar con esta racha?

Año Resultado Condición 2022 2-1 vs. Alianza Lima Local 2016 0-0 vs. Sporting Cristal Visita 2016 1-1 vs. Sporting Cristal Local 2015 2-2 vs. Sporting Cristal Visita 2015 3-2 vs. Sporting Cristal Local

