Mauricio Affonso sabe que Alianza Lima se juega la vida ante Melgar en Arequipa. Los íntimos quieren llegar a la final ante Sporting Cristal y por eso no dejan ningún detalle suelto. La altura (2,335 m.) y la posibilidad de definir por penales son temas que se trabajan en tienda blanquiazul.

"Haremos hasta lo imposible por ganar en los 90 minutos de juego, la posibilidad de los penales se puede dar y para eso estamos practicando. La idea es no dejar nada al azar y nos seguiremos preparando con todo", dijo Mauricio Affonso en conferencia de prensa.

"Realmente estamos muy concentrados porque somos conscientes de que nos jugamos nuestra última chance de estar en la final. Pero, tenemos que estar tranquilos para manejar mejor la ansiedad y emociones", añadió.



Mauricio Affonso dijo que Alianza Lima tiene jugadores con experiencia para manejar el tema de la altura. "Lo que tenemos que hacer es estar muy concentrados y aprovechar las ocasiones de gol que se presenten en el partido para ganar y así clasificar a la final", apuntó.

Hace unos días el delantero declaró que la altura ya no lo afecta: "Al principio, me costó jugar en altura, pero en los últimos partidos le agarré un poco la mano y no me sentí tan mal como las primeras veces".

