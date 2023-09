El encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar nos regaló emociones de principio a fin. Si bien ambas escuadras salieron con sus mejores elementos al terreno de juego, tanto los íntimos como los rojinegros no pudieron mover el marcador. Y es que no solo estuvieron impecables a nivel defensivo, sino también hubo un gran nivel en las dos porterías. Por ejemplo, Carlos Cáceda, sobre el final del encuentro, se lució con una gran atajada para evitar el 1-0 a favor de los de Mauricio Larriera.

La acción se dio a los 79 minutos de juego. El dueño de casa armó un buen juego de pases por la banda derecha, el mismo que terminó en los pies de Aldair Rodríguez. El atacante, en el borde del área rival, alzó la mirada y asistió para Hernán Barcos, quien se encontraba muy cerca a la portería de la visita.

A pesar de que el ‘Pirata’ conectó un buen remate de cabeza, esquinado al poste izquierdo de Carlos Cáceda, este último se lució con una gran atajada. Inmediatamente, los compañeros del golero rojinegro corrieron a felicitarlo, mientras que el delantero blanquiazul se tomó la cabeza, en señal de la oportunidad que tuvo para romper el empate en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Melgar: lo que se les viene

Luego de este partido en Matute, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando visita a Deportivo Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el martes 3 de octubre desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ continúan soñando con ganar el tricampeonato y están obligados a dar el golpe en Juliaca, esperando que los otros clubes que están en la lucha caigan en sus respectivos partidos. La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue por el Apertura, con un abultado triunfo para los ‘Íntimos’ por 6-1. Jesús Castillo, Hernán Barcos (2), Bryan Reyna, Edson Aubert (EP) y Pablo Lavandeira anotaron para el equipo que por aquel entonces era dirigido por Guillermo Salas.

Melgar, por su parte, también volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Carlos A. Mannucci en Arequipa. Este encuentro, también por la jornada 18 del Clausura, está pactado para el martes 3 de octubre desde las 6:00 p.m., tendrá lugar en el estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX. Cuando estos dos conjuntos se enfrentaron en el Apertura, los ‘rojinegros’ se impusieron en Trujillo por 1-2 con goles de Alex Deneumostier y Kenji Cabrera; Joao Villamarín marcó el 1-1 parcial para el ‘Tricolor’.





