Leao Butrón ya vive el Alianza Lima vs. Melgar y fiel a su costumbre opina sin filtros. El arquero blanquiazul dijo que mucha gente llora ahora por ver a su equipo en semifinales cuando las reglas del Descentralizado 2018 están establecidas desde el mes de enero.

"Las reglas de juego se hicieron en enero, de los 16 equipos las aprobaron por 15, que se pongan a llorar muchos ahora, porque están llorando. Llorar porque Alianza Lima está en la semifinal cuando las reglas ya estaban dadas me parece que no tiene sentido", dijo en declaraciones a ESPN-PERÚ.

"Sí considero que otro formato de campeonato sería mejor. Ya dadas las reglas no es momento de quejarse. En 2014 con Melgar hicimos más puntos que todos y no fuimos ni a la Copa Libertadores. No hay que alocarse por sacar más dinero a la hora de organizar el torneo", añadió el arquero.

Leao Butrón puso como ejemplo a Sporting Cristal. "Hizo un año espectacular, con tantos puntos de diferencia y que no salga campeón", apuntó.

El arquero de Alianza Lima dijo que ningún equipo ha faltado a la regla y que el club apuntó siempre al acumulado. "Hicimos un campeonato terrible en el Torneo de Verano, perdimos el Apertura y dijimos vamos con todo por el acumulado. Y Bengoechea lo dijo siempre, qué este bien o esté mal lo podemos discutir", señaló.

El duelo con Melgar lo ve parejo y destacó la importancia de jugadores como Christofer Gonzales, "tiene un cambio más y está en otro nivel", opinó y también elogió a Joel Sánchez. "Pero creo que Melgar es fuerte por el conjunto. A Sporting Cristal cuando le falta un par de jugadores importantes se siente, a Melgar no le pasa eso", analizó.

