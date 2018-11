Alianza Lima vs. Melgar se juega este domingo y Mauricio Affonso espera con ansias el duelo que se jugará a las 4 de la tarde en Matute. El delantero está motivado y quiere cumplir un sueño que lo persigue en todo momento.

El sueño no es otro que anotar un gol y ver a Alianza Lima celebrando al final del encuentro. "Sueño con anotar un gol", dijo el delantero uruguayo. Ojo, pero lo más importante para él será ganar la semifinal y festejar con la hinchada.

¡La casa se respeta! Pablo Bengoechea ya diseñó el plan para contener a Melgar en Matute



"Llegamos bien por lo que fue la recta final del Torneo Clausura, pues sirvió para seguir afinando detalles y recuperar jugadores", dijo Mauricio Affonso, quien visitó una barbería y cambió el look para el partido del domingo.

El blanquiazul además está feliz porque todo está encaminado para renovar con Alianza Lima por todo el 2019. "Todo va por buen camino y ya faltan pocos detalles", contó. Las conversaciones con el club ya se iniciaron y la renovación está cada vez más cerca.

Mauricio Affonso está metido al 100% en la primera semifinal en Matute, pero también habló de la altura de Arequipa. "Al principio, me costó jugar en altura, pero en los últimos partidos le agarré un poco la mano y no me sentí tan mal como las primeras veces", concluyó.

El representante del delantero, Flavio Perchman, también afirmó que todo está encaminado para que el jugar estampe su firma en un nuevo contrato. Además dijo que eso está al margen del resultado de los partidos que le restan a Alianza Lima.

NO DEJES DE VER

¿Qué pasa si empatan en puntos tras los dos partidos? (Video: América TV)

LEE TAMBIÉN