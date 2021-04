Roberto Ovelar se fue más que molesto del Alianza Lima vs. Municipal, luego de que Joel Alarcón no le sancionara una falta que, desde su punto de vista, era demasiado clara como para que no pueda ser percibida por el juez principal de la contienda entre los íntimos y el cuadro de la comuna que acabó favorable a los de Carlos Bustos por la mínima diferencia.

“En cualquier país, esto es penal. Claro, menos para el árbitro que nos pitó”, fue el mensaje que el experimentado delantero paraguayo dejó en sus redes sociales tras el encuentro que significó la tercera derrota consecutiva del conjunto dirigido por el profesor Franco Navarro en la Liga 1.

Ovelar arremetió contra Alarcón (Captura)

Así fue la polémica jugada

A los 67 minutos, el delantero de la ‘Academia’, Roberto Ovelar, cayó en área blanquiazul tras un mano a mano con el guardameta Steven Rivadeneyra. Pese al reclamo del conjunto ‘edil’, el árbitro Joel Alarcón no cobró falta. Los dirigidos por Franco Navarro están cerca de abrir el marcador. Y es que más allá del ingreso de Jefferson Farfán, el cuadro de Carlos Bustos se quedó con uno menos: el zaguero Carlos Montoya miró la roja. Entonces, la ‘Academia’ adelantó sus líneas.

Y es así que el extremo Erinson Ramírez envió un cambio de frente, el cual dejó solo a Ovelar por todo el frente de ataque. Sin embargo, en el uno contra uno fue derribado por Steven Rivadeneyra. Hubo reclamo de toda la ‘Franja’, pero Joel Alarcón decidió no sancionar la pena máxima.

Juez no sancionó foul de Rivadeneyra a Ovelar | Video: Gol Perú

Alianza Lima vs. Municipal: la crónica del partido

En su presentación, Jefferson Farfán confesó que en su regreso buscaba retribuir al club todo lo que había hecho por él. Post triunfo ante Deportivo Municipal, el ’10′ de Alianza Lima contó que le había prometido a su madre que iba a anotar. La ‘Foquita’ cumplió con su pueblo y con su sangre. Los victorianos rompieron su mala racha de siete partidos sin conocer triunfos y sumaron sus primeros tres puntos en la Liga 1, en un duelo pendiente por la fecha 2.

Deportivo Municipal la tiene difícil: el próximo martes 13 se mide contra Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo. Alianza Lima, por su parte, chocará con Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. Veremos si para aquella oportunidad la ‘Foquita’ aparece desde el vamos en la pizarra de Bustos.

