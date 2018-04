Alianza Lima vs. San Martín chocan, este domingo, por la última fecha del Torneo de Verano. El partido entre íntimos y santos está programado en el Miguel Grau del Callao para la 1:15 p.m. y será transmitido por Gol Perú.

La pronta eliminación de la Copa –solo un milagro matemático lo clasificaría a la siguiente fase– no es lo único que deberán asimilar los jugadores y comando técnico de Alianza Lima. El funcionamiento del equipo no ha sido el esperado. Rinaldo Cruzado, como capitán del equipo, lo sabe.

No estaba en sus planes ver a los grones eliminados tan pronto de la Copa. Después del empate sin goles con Boca en Lima, el hincha se ilusionó con que el equipo iría en alza y podría pelear una clasificación, pero esto no se dio. Es más, Alianza no dejó una buen impresión a nivel internacional.

“Cuando nos tocó este grupo, sabíamos que sería difícil. Más allá de los resultados, tenemos buen equipo, solo queda estar fuertes de la cabeza, comernos este sinsabor y levantar”, dijo ‘Ri’.

Van por el Apertura

Ahora solo piensan en hacer buenas presentaciones ante Palmeiras en Lima y Boca, en la ‘Bombonera’. El objetivo es el torneo local.

“Lo hecho en la Copa nos quedará como experiencia. Ahora solo nos queda pensar en ganar el Apertura y a eso apuntamos”, aseguró el ‘capi’ grone. Toca voltear la página.