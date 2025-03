Este jueves hubo novedades en La Florida, donde Sporting Cristal viene entrenando para enfrentar el sábado a Binacional, en la reanudación de la Liga 1 Te Apuesto. Guillermo Farré, técnico celeste, salió en defensa de su preparador físico, Rodrigo Figueroa, quien pidió licencia por motivos personales y fue criticado en redes sociales por la cantidad de lesionados que tenía el equipo.

“El ‘profe’ ha pedido un tiempo de licencia por cuestiones personales. Se ha juzgado al ‘profe’ y me parece, en línea generales, una falta de respeto. El ‘profe’ ha pedido licencia por un tiempo que, nosotros consideramos, él lo necesita”, expresó Farré ante los medios de comunicación.

En la misma línea, el técnico rimense agregó que la parte física seguirá teniendo un responsable a pesar de la ausencia de Figueroa: “En el cuerpo técnico tenemos dos ‘profes’, así que está a cargo Ramiro, el ayudan de Rodrigo. Se ha hablado de un profesional de mucha trayectoria y no es correcto hacerlo de esa manera”, afirmó el DT.

Sporting Cristal hizo una modificación importante en su comando técnico. (Foto: Sporting Cristal)

Farré se refirió a su continuidad

Como se sabe, Guillermo Farré ha sido criticado por los malos resultados de Cristal en el Torneo Apertura y hasta se puso en duda su continuidad al frente del equipo. Si bien hay descontento por el juego que viene mostrando el equipo, el técnico celeste asegura que solo está concentrado en hacer su trabajo.

“Las cinco fechas que hemos jugado fuimos altamente competitivos. Por detalles nos hemos quedado con las manos vacías. No me dejo llevar solo por los resultados, sino por el rendimiento. Sin ir muy lejos, el partido contra Melgar me dejó tranquilo, porque -en la órbita del que sabe de fútbol- no era un partido que merecíamos perder por la forma en que jugamos, por la forma en que disminuimos al rival en una cancha muy difícil”, justificó Farré.

Asimismo, mencionó que la Copa Libertadores no será un termómetro para su continuidad, ya que antes de empezar el torneo primero deberá enfrentarse a Binacional. “Nosotros vamos partido a partido. Necesitamos en un club como Cristal ganar todos los partidos. Y cuando no se gana, siempre se generan dudas. Es lógico. Después, la continuidad o no, yo trabajo día a día. Tengo que ganarle a Binacional primero. Analizaremos después a Palmeiras”, contó.

Para el duelo contra Binacional, el comando técnico tiene a la mayoría de sus futbolistas a disposición. “Hemos analizado al rival para ver qué jugadores tienen que estar en este partido”, dijo Farré.

Sporting Cristal ha sumado siete puntos de 15 posibles en el Apertura. (Fuente: Facebook Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Deportivo Binacional, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR