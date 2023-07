Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU, Movistar y Fútbol Libre TV por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para este domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias de este encuentro a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido luego de haber empatado sin goles ante Sporting Cristal, en el duelo más atractivo de la fecha pasada del Torneo Clausura 2023. A pesar de que ambos equipos estaban obligados a ganar para no perder pisada en la lucha por el campeonato, en el trámite se respetaron demasiado y no entregaron muchas emociones.

Sin ningún compromiso internacional de por medio, Guillermo Salas pondrá todas sus energías en mantener a su equipo derechito hacia el tricampeonato. Por ello, luego del 0-0 ante los rimenses, los ‘Íntimos’ deberán vencer a Sport Boys para seguir puntuando, no solo en la tabla del Clausura, sino también en el acumulado.

En cuanto a los convocados por ‘Chicho’, esta vez contará con el regreso de Andrés Andrade, quien ya está del todo recuperado de la lesión en la rodilla que lo marginó durante los últimos dos meses. El ‘Rifle’ ya está apto y podría sumar minutos si el técnico ‘blanquiazul’ lo considera necesario, especialmente porque la próxima semana se viene el clásico y necesitará a su plantel con ritmo futbolístico.

Alianza Lima vs. Sport Boys: horarios del partido

Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

En lo que respecta a los ausentes, Alianza Lima no tendrá en su lista de buena fe a Christian Cueva, Santiago García y Gino Peruzzi. Respecto a la ausencia de ‘Aladino’ no hay un panorama claro, mientras que los argentinos no serán exigidos esta fecha para tenerlos listos cuando enfrenten a Universitario en Matute.

En ese sentido, la alineación que mandaría Guillermo Salas ante la ‘Misilera’ sería la siguiente: Ángelo Campos en la portería; Edinson Chávez, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos en la línea defensiva; Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Jairo Concha en el mediocampo; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos en la ofensiva.

Sport Boys, por su parte, llega a este encuentro después de haber sumado una importante victoria por 0-1 sobre Unión Comercio en condición de visitante. La llegada de Fernando Gamboa al banquillo ‘rosado’ les cambió el chip a los jugadores, pues ahora suman cuatro victorias en los últimos seis partidos, un registro que les ha permitido alejarse poco a poco de los puestos de descenso.

¿Dónde se ver el Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este partido entre Alianza Lima y Sport Boys será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, la cual está disponible en la carrilla de Movistar a través del Canal 14. De la misma manera, si cuentas con el servicio de HD, tendrás acceso a una mejor definición en el Canal 714. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

Alianza Lima vs. Sport Boys: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.