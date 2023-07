Perder ante Emelec no estaba dentro de los planes de Sporting Cristal, pues el hecho de cerrar la llave del visitante lo obligaba a ganar en Lima para no pasar apuros en Guayaquil. Sin embargo, ya que los el ‘Eléctricos’ ganaron por 0-1 en la ida, los rimenses no tienen margen de error y tienen que ganar por más de un gol de diferencia para seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2023. Bajo este contexto, se hace urgente la aparición de Brenner Marlos en el estadio George Capwell.

El delantero brasileño está pasando por un buen momento frente a las redes y, tras su doblete en la victoria sobre Carlos A. Mannucci (3-2), la hinchada ‘celeste’ también espera que se haga presente en Ecuador. Esto no es algo desconocido para él, ya que de los 13 goles que lleva en lo que va de la temporada, cinco fueron en condición de visitante.

Eso no es todo, pues cada vez que Brenner marcó fuera del Rímac, Sporting Cristal no perdió. De esos cinco tantos, tres fueron por la Liga 1 Betsson (Unión Comercio, Sport Huancayo y Academia Cantolao) y dos por la Copa Libertadores (The Strongest y Fluminense). Este registro sirve para dimensionar que en momentos de mayor exigencia, cuando los bajopontinos estuvieron obligado a sumar en casa del rival, el atacante ‘carioca’ levantó la mano.

Los goles a The Strongest y Fluminense son, sin duda alguna, los más recordados. Justo cuando los ‘cerveceros’ necesitaban igualar el 1-0 en Bolivia, apareció. Lo mismo pasó en el Maracaná, colocando un cabezazo inatajable para el 1-1 ante el ‘Flu’ y que a la postre serviría para que asegurasen un lugar en los play-offs de la Copa Sudamericana.

Es un hecho que Brenner Marlos será titular ante Emelec y, a diferencia de lo que sucedió en la ida, necesitará que los extremos –Alejandro Hohberg y Joao Grimaldo– estén más desequilibrantes para que puedan abastecerle de situaciones de gol. El brasileño es un ‘9’ rematador y no siempre puede ingeniárselas solo para marcar, por eso el equipo tendrá que acompañarlo. Veremos si extiende su racha y llega al sexto gol como visitante.

Rival Goles Resultado Torneo Unión Comercio 1 1-6 Liga 1 Sport Huancayo 1 1-2 Liga 1 The Strongest 1 1-2 Copa Libertadores Cantolao 1 0-2 Liga 1 Fluminense 1 1-1 Copa Libertadores

Cada vez que Brenner Marlos marcó de visitante, Sporting Cristal no perdió.





¿Cuándo juegan Sporting Cristal ante Emelec?

Luego de su última victoria sobre Carlos A. Mannucci (3-2) por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Emelec por la vuelta de los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este compromiso está programado para este miércoles 19 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio George Capwell, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Tras haber perdido por 0-1 en la ida, los dirigidos por Tiago Nunes tiene la obligación de ganar por más de un gol de diferencia si quieren darle un giro a la historia y seguir en carrera en la ‘Suda’. Si consiguen igualar la llave, todo se definirá desde la tanda de penales automáticamente, sin pasar por los tiempos extras. El panorama no es sencillo, pero en la entidad ‘celeste’ son optimistas.





