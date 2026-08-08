vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV, Claro Video y Best Cable. (Video: Sport Boys)
Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV, Claro Video y Best Cable. (Video: Sport Boys)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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