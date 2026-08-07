Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan este viernes 7 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nacional. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Alianza Lima llega en un buen momento futbolístico tras imponerse 3-1 sobre Alianza Atlético en la jornada anterior, un resultado que le permitió consolidarse como uno de los protagonistas del inicio del Clausura. El equipo dirigido por Pablo Guede mostró contundencia ofensiva y ahora buscará sumar una nueva victoria para seguir firme en la pelea por el título del segundo torneo del año.

Para este compromiso, el conjunto blanquiazul mantendría la base del equipo que viene de ganar en la fecha pasada. Futbolistas como Paolo Guerrero, Federico Girotti, Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Esteban Pavez aparecen como piezas importantes en el esquema de Guede, que pretende sostener el buen nivel colectivo mostrado en las últimas presentaciones.

Sport Boys, por su parte, también llega con confianza luego de derrotar 1-0 a Atlético Grau, resultado que le permitió sumar tres puntos valiosos y ganar tranquilidad de cara a un exigente calendario. El cuadro rosado buscará aprovechar ese impulso para sorprender a uno de los candidatos al título y sumar en un escenario complicado.

El equipo dirigido por Carlos Desio apostaría por una formación encabezada por Diego Melián, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur, jugadores llamados a liderar a Sport Boys en un duelo donde la solidez defensiva y la eficacia en ataque serán determinantes.

Más allá del momento de ambos equipos, el encuentro tiene un ingrediente especial por la histórica rivalidad entre Alianza Lima y Sport Boys, dos instituciones tradicionales del fútbol peruano que suelen protagonizar partidos intensos y con un gran marco de público cuando se enfrentan en la capital.

Con dos equipos que llegan motivados tras ganar en la fecha anterior, se espera un partido de alto ritmo e intensidad. Alianza Lima intentará imponer la jerarquía de su plantel para seguir en la parte alta del Clausura, mientras que Sport Boys buscará dar el golpe y demostrar que está en condiciones de competir de igual a igual frente a uno de los grandes candidatos de la temporada.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan este sábado 8 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Sport Boys, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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