Alianza Lima vs. Sport Boys se suspendió por falta de garantías

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys , que se iba a jugar este miércoles, cambiará de fecha. Los rosados, dueños del compromiso, no recibieron las garantías de la Policía Nacional y el duelo se tendrá que reprogramar para una nueva fecha.

El encuentro, que se iba a jugar a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, no recibió las garantías debido a que para ese día se ha programado una marcha en nuestra capital, cuya concentración iniciará a las 5 de la tarde en la Plaza Dos de Mayo.

"Se confirmó la suspensión del partido debido a la marcha programada. Cabía la posibilidad de sacarlo adelante pero lamentablemente no se pudo hacer", dijo Hugo Duthurburu, titular de la ADFP en RPP.

Sobre lo sucedido en Matute dijo que es penoso y lamentable y que podría traer consecuencias en el Torneo. "No me quiero adelantar, esperemos que no pero es un tema que vamos a evaluar acabando el día. esperemos que Alianza Lima recupere la explanada, sin ellos será complicado jugar en Matute", señaló.

El dirigente dijo que acabando el día van a dialogar con los dirigentes de Alianza Lima y con las autoridades pertinentes para conocer cómo se va desarrollando el tema. "Pude darse un tema de tensión en los próximos días o el tema puede quedar allí, vamos a evaluar", apuntó.

Lo sucedido esta mañana en Matute no tendría nada que ver con la decisión tomada por la PNP. Como se sabe integrantes de una iglesia tomaron la explanada del estadio de Alianza Lima.

El partido entre rosados y blanquiazules, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura, podría reprogramarse para el 14 de octubre.

