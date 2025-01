El mercado de pases es muy cambiante y día a día surgen novedades respecto a los movimientos de los clubes previo al inicio de la Liga 1 2025. Al haber hecho una reestructuración de su área deportiva, Alianza Lima es uno de los equipos que más se ha reforzado. Sin embargo, el plantel blanquiazul todavía no está cerrado y hay nombre en carpeta que es del agrado del comando técnico de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini. ¿Es una negociación sencilla? Según las últimas informaciones, no.

Sucede que, tras no renovar su vínculo con Atlético Nacional, el mediocampista uruguayo es agente libre y Alianza Lima no es el único pretendiente que ha tocado su puerta. A sus 33 años, su calidad está intacta y cualquier equipo quisiera tenerlo como una importante cuota de experiencia y jerarquía. Así pues, el último martes se reveló que desde Colombia lo quieren retener y eso dificultaría su arribo a La Victoria.

Todo esto se confirmó con las declaraciones de Carlos Villalba Perdomo, representante de Ceppelini, quien conversó con El VBar Caracol y confirmó el interés real de Independiente Santa Fe. Según detalló, esta no es la primera vez que el ‘Cardenal’ está en contacto con él para intentar fichar a su patrocinado, ya que en el 2020 también hubo una fuerte posibilidad, pero finalmente no se concretó la transferencia.

“Cuando él estuvo en Cruz Azul, luego de estar en Atlético Nacional, en el momento que no estuvo y no lo tuvieron en cuenta, que es algo que pasa normalmente en el fútbol mexicano, apareció Santa Fe y se notó interesado, es algo normal a qué equipo del fútbol colombiano no le interesaría tener en sus filas a Pablo Ceppelini, es un jugador que te da mucho aporte en ofensivo, pero la idea era otra y no se llegó a un acuerdo”, mencionó.

Pablo Ceppelini quedó como agente libre tras renovar con Atlético Nacional (Foto: Vizzor Image)

Asimismo, comentó que el hecho de que Pablo Peirano sea el entrenador de Santa Fe es una razón potente que podría propiciar su llegada, pues este ya dirigió a Ceppelini en su paso por Danubio de Uruguay. “Hoy por hoy dirige a Santa Fe Pablo Peirano, quien fue su entrenador antes en Danubio en el 2018, en aquella oportunidad le insistí al gerente deportivo de se club que fichara a Ceppelini, le insistimos que lo llevara. Peirano lo conoce, es muy bien sabido que lo va a tener en cuenta siempre”, acotó.

Carlos Villalba explicó que ya tuvo una charla con Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, y le aseguró que a más tardar el jueves le dará una respuesta concreta sobre el destino de Pablo Ceppelini. “Sí tienen una intención, hablamos con el presidente, le interesa el jugador, le hizo una propuesta, pero les respondí que estamos evaluando las otras propuestas y que el jueves lo íbamos a definir”, añadió.

“No puedo ponerme a dar un porcentaje de qué tan cerca o lejos está de jugar en Santa Fe. Le tengo mucho respeto al presidente y al cuerpo técnico, no podemos jugar con eso. Le dije a Méndez que vamos a tomar una decisión en estos días, antes del día miércoles o jueves no se sabrá nada. Si ellos tienen que avanzar con otro jugador lo pueden hacer y es totalmente entendible”, explicó.

Finalmente, Villalba Perdomo corroboró que Alianza Lima también hizo una propuesta formal y, al igual que la de Independiente Santa Fe, está bajo análisis. Esto quiere decir que todo se resolverá en los próximos días. “Sí, sí llegó, pero como les digo, estamos analizando las otras ofertas, como la de Santa Fe. El futbolista estará analizando dónde dará los próximos pasos, estaremos analizando las posibilidades para dar una respuesta pronto”, sentenció.

Pablo Cepellini marcó tres goles en la temporada 2024 con Atlético Nacional. (Foto: Getty Images)

¿Cómo juega Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini es un talentoso mediocampista uruguayo que se ha consolidado como una figura clave en los equipos donde ha jugado; no por nada fue clave en los dos títulos que ganó Atlético Nacional en el 2024: Copa de Colombia y Torneo Finalización. Su estilo de juego combina técnica, visión y sacrificio, características que lo convierten en un jugador versátil y determinante en la creación de juego ofensivo.

Si tomamos en cuenta que en Alianza Lima lo quieren para que sea el ‘10′ de Néstor Gorosito, uno de los rasgos más destacados de Ceppelini es su capacidad para leer el juego y ejecutar pases precisos que rompen líneas defensivas. Su habilidad para encontrar espacios y habilitar a los delanteros con asistencias es una de sus principales fortalezas. Además, tiene un excelente control del balón, lo que le permite manejar la posesión en situaciones de alta presión.

Las mejores jugadas de Pablo Ceppelini. (Video: YouTube)

Ojo, la polifuncionalidad es una característica que Gorosito valora muchísimo, algo que Ceppellini lo tiene muy bien entendido. Aunque su posición natural es la de mediocampista ofensivo, también puede desempeñarse como interior o incluso como mediocampista mixto. Su comprensión táctica le permite adaptarse a diferentes sistemas de juego, lo que lo convierte en una pieza versátil para cualquier entrenador.

Si contabilizamos los registros que dejó en la temporada 2024, Pablo Ceppellini disputó un total de 47 partidos oficiales, divididos en la Liga BetPlay (38), Copa de Colombia (7) y Copa Libertadores (2). Asimismo, marcó tres goles y sirvió ocho asistencias. Con 33 años a cuestas, Cepellini llegaría a Alianza Lima con mucha continuidad y se adaptaría fácilmente al ritmo de la pretemporada que se viene realizando en el Club Esther Grande de Bentín. Las próximas horas serán decisivas.





